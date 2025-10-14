Movimientos en Cancillería: Milei ante la presión del PRO y el kirchnerismo por el rumbo diplomático

Mientras Javier Milei se prepara para su bilateral con Donald Trump en Washington, la Cancillería atraviesa días de ebullición política. En paralelo a la agenda presidencial de alineamiento con Estados Unidos y el endurecimiento del discurso contra China, el Palacio San Martín se mueve entre presiones internas, cambios en el organigrama, reclamos del cuerpo diplomático y advertencias de un aliado clave para la gobernabilidad libertaria: el PRO.

En las últimas horas, un funcionario de alto rango vinculado al área de Malvinas fue desplazado de su cargo sin explicaciones, según supo PERFIL, poco después de que Cancillería volviera a posponer indefinidamente el Consejo de Asesores de Asuntos Relativos a Malvinas, un encuentro federal para trazar políticas de estado en la materia. La decisión ocurrió en línea con la prioridad máxima del gabinete: en materia diplomática, no salirse de la bajada de línea (que supone cero filtraciones y alineamiento total con Casa Rosada). Pero también abocarse a la supervivencia política del espacio violeta de cara a las elecciones del 26 de octubre, luego de los reiterados escándalos que socavaron la imagen del gobierno.

El gesto en Cancillería reavivó rumores sobre una eventual salida del canciller Gerardo Werthein, que en el entorno libertario prefieren no confirmar, pero tampoco desmentir, en función de los cambios en el gabinete que se esperan para después de las elecciones, incluidas carteras clave como Seguridad (Patricia Bullrich) y Defensa (Luis Petri). El sucesor de Diana Mondino se puso al hombro el giro libertario en política exterior, que buscó reducir los intercambios diplomáticos al área comercial. Su figura "cae bien" en el riñón libertario, no solo por su estrecho vínculo con Karina Milei y su política de "no filtraciones a la prensa", sino por su lobby en Washington que permitirá el tan ansiado encuentro en la Casa Blanca . Pero también hacia afuera del Palacio San Martín le reconocen mérito, especialmente por su buena relación con los brasileños y los chinos a pesar de las declaraciones del Presidente.

En paralelo, la gestión de Relaciones Exteriores enfrenta otro desafío: el cuerpo diplomático con las internas a flor de piel. Este escenario se explicitó en el Día del Diplomático, celebrado el 29 de septiembre. "La política exterior no es un lujo ni un adorno, sino un pilar fundamental del desarrollo de la soberanía nacional. La carrera diplomática y su transición generacional son un recurso estratégico para el crecimiento del país", expresó la actual conducción sindical de Laura Zedillo durante el acto en el Palacio San Martín, al que acudió PERFIL. En primera fila la escuchaba el jefe de Gabinete de Cancillería, Ricardo Lackerman, quien fue en representación del canciller.

Dos días después, se reanudó el ingreso al Instituto del Servicio Exterior (ISEN), cuya suspensión a principios de la gestión libertaria quedó sellada con la renuncia de Carlos Sersale y provocó un malestar generalizado en el cuerpo diplomático profesional. El conflicto interno, en tanto, escaló con la carta de fuerte tinte ideológico en función de la nueva política exterior: alineamiento total con Estados Unidos e Israel. Ahora, la reactivación del instituto que forma profesionales ajenos a los vaivenes partidarios desde 1963, fue gesto que fue leído puertas adentro como "una tregua" frente a los embates de la llamada “motosierra diplomática”, que redujo estructuras y presupuestos, pero dejó al margen funciones clave del ministerio.

Donald Trump junto a los artífices del alineamiento total de la política exterior argentina con Estados Unidos: Luis Caputo, Karina Milei, Javier Milei y Gerardo Werthein.

"Los diplomáticos estuvieron muy arrinconados", aportó por su lado el exsecretario de Malvinas de Cancillería, Guillermo Carmona. "Respecto a Malvinas, hubo una bajada de línea muy clara de no decir nada y no hacer nada. Incluso se desactivaron los grupos de apoyo en la materia que estaban establecidos en todas las embajadas", agregó, ante la consulta de este medio.

A este escenario se suma otro evento silencioso pero clave en la arena diplomática: las elecciones en la Asociación Profesional del Servicio Exterior (APSEN), celebradas este martes 14 de octubre, en un contexto de alta participación. "Llegaron más sobres de votos de las representaciones del exterior que lo habitual", señalaron desde la entidad organizadora del día del diplomático. "La situación está un poco mejor", confió otra fuente diplomática en el evento que reunió embajadores, diplomáticos y funcionarios en Cancillería, en referencia a la reapertura del ISEN y a una incipiente reactivación administrativa.

"La Asociación Profesional del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación (APSEN) valora positivamente la decisión adoptada por el señor Canciller de instruir la apertura del concurso de ingreso al Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) para el año 2026", sostuvo el sindicato en un comunicado, que concluye: "La Comisión Directiva reafirma su disposición a continuar trabajando, desde el diálogo constructivo, en favor del fortalecimiento institucional del ISEN y del Servicio Exterior de la Nación, convencida de que se trata de una inversión estratégica para el futuro de la Argentina".

Sin embargo, las tensiones internas persisten, especialmente entre sectores ligados al kirchnerismo, acérrimos críticos del "giro ideológico internacional" de la Argentina libertaria, y que quieren hacerse de la conducción sindical del cuerpo diplomático en la elección de este martes. Pero también hay fuego amigo, entre funcionarios más cercanos a la actual gestión que buscan reordenar una estructura todavía fragmentada.

El frente político: el PRO se planta en relaciones exteriores

El ruido en Cancillería coincide con nuevas señales políticas del PRO hacia el Gobierno. A través del documento “Pensar el Mundo”, la Fundación Pensar —el think tank macrista— lanzó un mensaje que apunta directamente al sesgo unilateral de la política exterior libertaria. La extensa editorial está firmada por Mauricio Macri, Fulvio Pompeo (secretario de Relaciones Internacionales del PRO y funcionario de la Ciudad) y Horacio Reyser, ex secretario de Relaciones Económicas Internacionales.

"El mundo ya no gira en torno a un solo centro de poder. Vivimos en un escenario internacional donde múltiples actores, públicos como privados, son nodos de poder político y gravitación económica. Emergen nuevas regiones y polos de influencia", señala el texto. Y advierte: "Apostar a un único socio sería limitarnos en nuestro horizonte de oportunidades. Estar demasiado focalizados en un puñado muy reducido de alianzas internacionales es en detrimento de nuestro interés nacional. En este contexto, ampliar la mirada hacia regiones no tradicionales es fundamental".

Jorge Macri y Fulvio Pompeo, referente de internacionales del PRO, viajaron a Medio Oriente y China mientras Javier Milei hace lo propio en Washington.

El documento coincide con el viaje del alcalde porteño y su comitiva a Medio Oriente y China. Sin mencionarlo, alude al destrato del vínculo con Beijing, profundizado tras las declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien el sábado pasado habló de "sacar a China de Argentina". Desde la Casa Rosada no emitieron comunicado, acentuando la tensión con China, cuya sede diplomática a cargo de Wang Yi, emitió un duro comunicado contra el funcionario de Donald Trump.

Fuentes del PRO consultadas por este medio explicaron que "la Fundación Pensar viene marcando la necesidad de no ideologizar la política exterior, priorizando siempre el interés nacional. Y en eso aparece Medio Oriente como socio estratégico". En ese marco, recordaron que el comunicado del PRO por el regreso de rehenes de Hamas agradeció "especialmente a Trump, pero también destacó el rol de Qatar, Turquía y Egipto".

El termómetro electoral

El giro diplomático también se mezcla con el mapa electoral. En las provincias, La Libertad Avanza mantiene acuerdos con figuras de Juntos por el Cambio: Leandro Zdero en Chaco, Rogelio Frigerio en Entre Ríos y Alfredo Cornejo en Mendoza. Detrás de esa alianza de gobernabilidad, el PRO intenta sostener presencia en áreas sensibles del Estado, incluida la política exterior.

Del sector que responde a Patricia Bullrich, uno de sus hombres de máxima confianza en materia de releaciones internacionales reconoció en off que "al principio los lineamientos de política exterior del Gobierno fueron erráticos, ahora encontraron un rumbo". En cuanto a la decisión de abandonar la OMS y otros embates al multilateralismo por parte de LLA (a pesar de que es la llave de la Argentina en la Cuestión Malvinas) el funcionario explicó que "la justificación fue el manejo de la pandemia". En el entorno bullrichista admiten que el vínculo con Milei "se va ordenando", aunque sin perder margen propio en temas internacionales.

Mientras tanto, el Palacio San Martín intenta recomponer su funcionamiento. Sin vicecanciller confirmado tras la salida de Eduardo Bustamante (una vacante que representa todo un gesto en materia diplomática) y con varias direcciones vacantes, las decisiones se centran en Werthein y Casa Rosada. La presión del PRO por una política exterior más amplia y la persistencia de sectores kirchneristas dentro del escalafón completan un cuadro de fragmentación. En la práctica, la diplomacia argentina transita entre Washington, los equilibrios internos y un desconcierto creciente sobre quién fija el rumbo.