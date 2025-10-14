martes 14 de octubre de 2025
Javier Milei se reúne con Donald Trump: sin foto en el Salón Oval, compartirán una reunión de trabajo

La Casa Blanca informó los cambios a último momento del encnuentro entre ambos presidentes y compartirán solo un almuerzo de alrededor de una hora. Lo acompañan Karina Milei, Luis Caputo, Patricia Bullrich, Gerardo Werthein, Alec Oxenford y Santiago Bausilli.

El presidente Javier Milei se reunió con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en un encuentro de máxima expectativa de cara a las negociaciones por el "salvataje financiero" del Tesoro norteamericano.

Sin embargo, trascendió que no habrá encuentro a solas en el icónico Salón Oval, donde el mandatario de la potencia norteamericana suele recibir a otros jefes de estado y de gobierno. Según informó la administración de Trump a último momento, el mandatario solo compartirá un almuerzo en el "cabinet room" que durará alrededor de una hora y del que participarán las delegaciones de ambos países.

Este martes 14 de octubre, Milei llegó a un lluvioso Washington cerca de la 14 (hora en Argentina), a la base militar de Andrews junto a Karina Milei —secretaria General de la Presidencia—, el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

En Washington lo esperaban el canciller Gerardo Werthein y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford. La delegación se aloja en Blair House, la residencia oficial ubicada frente a la Casa Blanca.

Escoltado por un fuerte operativo de seguridad, llegó a la sede del gobierno estadounidense cuarenta minutos después. Al llegar, el mandatario firmó el libro de honor de invitados, un gesto que forma parte del protocolo ceremonial.

