Javier Milei se reúne con Donald Trump: sin foto en el Salón Oval, compartirán una reunión de trabajo

El presidente Javier Milei se reunió con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en un encuentro de máxima expectativa de cara a las negociaciones por el "salvataje financiero" del Tesoro norteamericano.

Sin embargo, trascendió que no habrá encuentro a solas en el icónico Salón Oval, donde el mandatario de la potencia norteamericana suele recibir a otros jefes de estado y de gobierno. Según informó la administración de Trump a último momento, el mandatario solo compartirá un almuerzo en el "cabinet room" que durará alrededor de una hora y del que participarán las delegaciones de ambos países.

Este martes 14 de octubre, Milei llegó a un lluvioso Washington cerca de la 14 (hora en Argentina), a la base militar de Andrews junto a Karina Milei —secretaria General de la Presidencia—, el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

En Washington lo esperaban el canciller Gerardo Werthein y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford. La delegación se aloja en Blair House, la residencia oficial ubicada frente a la Casa Blanca.

Escoltado por un fuerte operativo de seguridad, llegó a la sede del gobierno estadounidense cuarenta minutos después. Al llegar, el mandatario firmó el libro de honor de invitados, un gesto que forma parte del protocolo ceremonial.

En desarrollo...