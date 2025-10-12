El ministro de Economía Luis Caputo descartó la posibilidad de una dolarización en el corto plazo. El funcionario aseguró que si bien no está en contra de la dolarización, no están dadas las condiciones. "Nosotros creemos que no tenemos los dólares suficientes para una dolarización exitosa", afirmó.

"Nosotros vamos a intentar que cada vez circulen más dólares", dijo el ministro en diálogo con Luis Majul en LN+. "En pesos, están circulando 17 mil millones, y hay 170 mil millones de dólares en manos de los argentinos, diez veces más. No estamos imprimiendo más pesos, sería hasta natural que circulen más dólares", aseguró.

Caputo dio la entrevista tres días después de regresar de Estados Unidos con otro aval del titular del Tesoro, Scott Bessent, y en medio de rumores que indican que el martes habría más anuncios sobre el rumbo económico. En la entrevista de este domingo le restó importancia a esas supuestas novedades: "Estamos trabajando, anunciaremos muchas más cosas", aseguró, y manifestó: "Estados Unidos está dispuesto a hacer lo que sea para ayudar a la Argentina".

Cuando Luis Majul le preguntó por qué Estados Unidos prestaría tanto dinero a la Argentina sin pedir nada a cambio, Caputo le respondió que lo hacían por "alineamiento" político y económico. Habló de la estrecha relación que une al presidente Javier Milei, y otros miembros del Gabinete, como Patricia Bullrich o Luis Petri, con Donald Trump y su administración. Y detalló: "Ahora Estados Unidos identificó un ataque político. No hace falta a la CIA o al FBI para darse cuenta, no ocultó su obviedad el kirchnerismo".

Acto seguido, Caputo culpó a la oposición por la subida del dólar y del riesgo país: "La oposición empezó un ataque feroz, empezaron a hablar de destituir al presidente. Me decís, ¿por qué subió el riesgo país, o por qué subió el dólar? Porque hubo un ataque político muy bien organizado", aseguró.

