El "salvataje financiero" de EEUU divide opiniones: respaldo al peso y dudas sobre las condiciones

El Gobierno de Estados Unidos y la Argentina anunciaron un acuerdo financiero que despertó interpretaciones contrapuestas entre economistas y analistas. Mientras algunos lo describen como un respaldo histórico que fortalece el peso argentino y consolida el equilibrio fiscal, otros advierten sobre la falta de detalles y las posibles condiciones impuestas por Washington.

El "salvataje financiero" fue dado a conocer ayer por Scott Bessent, secretario del Tesoro norteamericano, y pronto fue replicado en redes sociales, generando una intensa discusión pública.

Un respaldo sin precedentes al peso argentino

En la red social X, Antonio Aracre analizó el acuerdo y lo comparó con una medida de gran impacto. “Es como convertir al peso en algo tan fuerte como el dólar de un plumazo. La deuda tiene el respaldo del swap con lo que el rolleo será inmediato”, escribió.

Aracre sostuvo que el tipo de cambio se defenderá entre bandas, mediante intervenciones del Tesoro norteamericano cuando sea necesario. A su juicio, la medida encaja en la estrategia del Gobierno actual, ya que “calza perfecto porque ya tenemos resuelto lo más difícil que es el equilibrio fiscal. Es eso. Y @JMilei lo hizo”.

Las declaraciones del exfuncionario reflejaron la visión de quienes interpretan el acuerdo como una señal de confianza internacional hacia la política económica argentina y como un paso más en la estabilización del sistema monetario.

Repercusiones entre economistas: entusiasmo y advertencias

El economista Federico Domínguez destacó el carácter inédito del entendimiento al afirmar que “estamos frente a un apoyo total del Tesoro norteamericano”. Además, confirmó que el acuerdo incluye un swap por USD 20.000 millones, y planteó el interrogante: “El sistema ya era sólido, pero padecía una crisis de confianza impulsada por la oposición”.

Según Domínguez, el pacto tendrá efectos inmediatos en los mercados. “Por delante tenemos una baja de la tasa de interés, expansión del crédito, menor riesgo país y más inversiones”, afirmó, destacando el impacto positivo que podría generar sobre las condiciones financieras locales.

Sin embargo, no todos compartieron el optimismo. El economista Hernán Letcher aseguró que el anuncio “no trae nada nuevo bajo el sol” y cuestionó la necesidad de intervenciones para sostener el valor del peso. “Los tweets de Bessent ya no movían el amperímetro. Tuvo que poner unos dólares en intervenciones para darle credibilidad a sus palabras”, dijo.

Críticas a la falta de detalles y posibles condicionalidades

Letcher también enumeró las principales incógnitas que rodean al acuerdo: “Seguimos con el camino del swap y las dudas originales: ¿Cuál es el esquema de desembolsos? ¿Cómo será el esquema de activación? ¿Exigen la cancelación del swap chino? ¿Cuál será la postura dependiendo el gobierno de turno? ¿Qué otras condicionalidades, además de la suba de retenciones, exigirá EE.UU.?”.

Por su parte, Carlos Rodríguez advirtió que “eso que compró el Tesoro de EE.UU. no es un préstamo a Argentina, es una inversión financiera del Tesoro Americano. El Swap es otra cosa. No sabemos las condiciones”, adviritió.

El economista expresó además su preocupación sobre las implicancias de la medida. “No sé si es correcto que el Tesoro americano afecte nuestra política monetaria y cambiaria a través de operaciones sorpresivas en nuestro mercado financiero. Así como hoy compran y todo sube, mañana pueden vender y todo bajará. Debería haber una regla anunciada para que el mercado siga siendo competitivo”, analizó.

Aún así, Rodríguez reconoció que el mercado lo tomó “como algo positivo, y probablemente lo sea”, aunque sostuvo que sus interrogantes siguen siendo válidos ante la falta de información oficial.

Roberto Cachanosky fue uno de los más críticos con la intervención. “Ponen plata para que no suba el dólar y afecte el resultado electoral del 26 de octubre. Si EE.UU. tuvo que intervenir en el mercado de cambios para que no suba el dólar, habla de lo poco que cree el Gobierno en un mercado libre y del desastre cambiario que han hecho”, señaló.

El economista cerró su análisis con una acusación directa: “Es la primera vez que Estados Unidos interviene en el mercado de cambios de Argentina para sostener el peso. Parece que Caputo cumplió con su palabra: vendió hasta el último dólar para sostener su política intervencionista en el mercado de cambios y se quedó sin dólares”.

