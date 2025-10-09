Scott Bessent: "Javier Milei está comprometido a sacar a China de la Argentina"

"Argentina es un faro en América Latina. El presidente Milei ha hecho lo correcto. Está tratando de romper cien años de mal ciclo en Argentina y también es un gran aliado para Estados Unidos", expresó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en una entrevista concedida este jueves a la cadena televisiva Fox. Tras la confirmación oficial por parte de la administración Trump respecto del acuerdo alcanzado con el gobierno argentino en torno de un swap por 20 mil millones de dólares, el funcionario planteó el respaldo en términos geopolíticos. "Milei está comprometido a sacar a China de la Argentina", añadió, y completó: "No queremos un estado fallido", al comparar al país con Venezuela.

En el piso de "QR!" se hicieron eco tanto del anuncio como de las palabras de Bessent. El economista Hernán Letcher consideró que las declaraciones deben leerse en clave política. “Entra el swap norteamericano y sale el chino. Aunque el Fondo Monetario Internacional (FMI) viene pidiendo una devaluación, no necesariamente Estados Unidos lo hace de manera directa. Pero hay que ver la letra grande de esta movida”, explicó en el programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22.

“Mi interpretación es que el banco Santander compró pesos con dólares norteamericanos”, sostuvo Letcher, quien remarcó que habrá que esperar al martes 14, fecha en la que se prevé un anuncio oficial por parte del gobierno argentino dado que durante esa jornada el presidente Milei se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

En el programa se mencionó que Bessent aseguró que existe una coordinación con el ministro de Economía, Luis Caputo, y con el FMI, lo que genera interrogantes sobre el grado de intervención del Tesoro estadounidense en el manejo financiero argentino.

También presente en la mesa de debate, Carlos Heller explicó que detrás de los movimientos del mercado cambiario y del aumento del riesgo país están los intereses de los grandes tenedores de bonos. “Cuando sube el riesgo país, baja el valor de los bonos. El que tiene bonos de 100, te los vende a 43. Y si Estados Unidos sale a garantizar que los bonos se van a pagar, la semana que viene esos bonos van a volver a bajar. Lo que están haciendo es proteger los intereses de los fondos de inversión, los amigos de ellos”, afirmó.

En ese contexto, Heller advirtió que el respaldo de Washington puede marcar un punto de inflexión en la relación financiera con Estados Unidos y traer de regreso un viejo dilema histórico: “Estamos en el punto de partida del simbolismo de lo que era Braden o Perón en 1945”, concluyó.

BR / FPT