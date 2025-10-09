Qué pasará con el precio del dólar tras los anuncios de auxilio financiero

Este jueves el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunció medidas de auxilio financiero para el gobierno de Javier Miei, que incluyen la intervención directa del gobierno estadounidense comprando pesos (o vendiendo dólares), así como la ratificación de las bandas cambiarias acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por la mañana, el precio del dólar mayorista estuvo muy cerca de la banda superior que habilita a intervenir al Banco Central vendiendo divisas de las reservas. Con el correr de las horas fue bajando para cerrar a $1.420, tras la intervención del Tesoro de los Estados Unidos que luego anunció el secretario Bessent. El dólar oficial en el Banco Nación, tras tocar los $1.490, cerró a $1.450.

Por su parte, los dólares financieros también cerraron en baja. El MEP cayó 3,9% hasta $1.468,72, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró un descenso de 3,9%hasta los $1.483,69.

Milei y Caputo celebraron el salvataje financiero que anunció Estados Unidos

Con un nuevo y poderoso jugador, la incógnita es qué pasará con el tipo de cambio en los próximos días, teniendo en cuenta también de que el Gobierno de Javier Milei tiene una elección legislativa crucial para el futuro de su gestión hasta 2027.

“Hay que esperar a tener más detalles, el hecho de que el Tesoro americano venda dólares a cambio de pesos en el mercado de cambios es una señal muy fuerte. Además de ello hay que sumar el respaldo del FMI y otros organismos internacionales. Así que el impacto en dólar es más o menos lo que se vió hoy”, afirmó Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones financieras, consultado por PERFIL.

Para el futuro inmediato, Reschini previó “un peso fortalecido y tasas a la baja, aunque desde un nivel alto”.

Para Leo Anzalone, director del CEPEC, “la clave es saber el monto y si la intervención del Tesoro de EE.UU. vendiendo dólares va a continuar. Si fue algo puntual, el efecto es más simbólico, una señal de respaldo que puede calmar momentáneamente al mercado, cuando Economía ya se había quedado sin dólares”.

Según Anzalone, “si el Tesoro norteamericano mantiene ventas de dólares o amplía la asistencia, que no es nuestro escenario base, se generará mayor liquidez, el tipo de cambio va a ceder y, en consecuencia, también podrían empezar a bajar las tasas de interés, que hoy siguen en niveles elevados”.

El analista Nicolás Cappella opinó que “la gran pregunta ahora será en donde aparece la demanda de dólar oficial. El mercado estaba sobredolarizado y encima se sumó un vendedor con poder de fuego infinito (ya que puede imprimir dólares)”.

El analista señaló que “no descartaría que el mercado empiece a preguntarse en las próximas ruedas, en qué nivel el tesoro argentino recomprará los dólares que vendió en $1425. Es así de bipolar el mercado”.

¿El fin de las bandas?

Con respecto a las bandas de flotación para la compra o venta de dólares por parte del Banco Central, desde la consultora LCG advirtieron que "todavía sigue siendo probable de que luego de las elecciones sobrevenga el fin de las bandas cambiarias para ir a un esquema más flexible y acorde al equilibrio externo y la acumulación de reservas, algo que viene pidiendo el FMI desde el acuerdo firmado en abril”.

Reschini destacó que Bessent en su posteo "habla de que las bandas son adecuadas para el propósito de Argentina y eso generó mucha polémica entre analistas. Puede que esto no signifique que van a continuar por mucho tiempo más pero, faltan más detalles”.

En ese sentido, Cappella sostuvo que una intervención directa del Tesoro estadounidense “hace que el esquema de bandas sea totalmente sostenible (a priori, ya que no sabemos con cuánto intervendrán) por lo que es muy difícil imaginarse que haya mucha demanda de dólar oficial cerca de los niveles de la banda”.

El analista Christian Buteler indicó que “en el salvataje anunciado por Bessent no parecería que hay una línea para sostener el peso, sí el swap (ya se anunció 4 veces), pero no dólares para poner un muro como en el 2018 de US$ 5.000 millones por ejemplo”.

“Todo sigue dependiendo que el mercado vuelva a creer en las bandas. Si en algún momento de las próximas semanas el tipo de cambio vuelve a presionar sobre el techo de la banda, difícilmente el Tesoro Americano venda US$ 1.100 millones en 3 días como lo hizo el Banco Central”, añade.