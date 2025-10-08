Kristalina Georgieva advirtió que "podría ser el último programa del FMI con Argentina"

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva señaló que "este no es el primer programa, pero si me pongo mi sombrero de optimista, tal vez pueda decir que podría ser el último programa del FMI con Argentina".

"Cuando el país pueda afrontar las obligaciones del servicio de la deuda y las presiones internas, con una sólida posición de reservas, entonces, por supuesto, podrá continuar implementando sus programas y mantener a la población argentina comprometida", comentó la funcionaria a la agencia Reuters.

Según Georgieva, "mi sueño es que Argentina se valga por sí sola". Y añadió: "Tienen todos los ingredientes para la prosperidad. Lo que les faltaba era en el ámbito político".

El duro diagnóstico del Financial Times: "Milei ha alarmado a los inversores"

La directora señaló que el FMI había estado trabajando con Argentina durante "mucho, mucho tiempo". Sin embargo, destacó que el presidente Javier Milei tomó “medidas decisivas” para implementar reformas, reducir la inflación y crear un régimen regulatorio más amigable para el sector privado.

Este lunes, Georgieva mantuvo una reunión con el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, y afirmó que trabaja “en estrecha colaboración” para “impulsar la estabilidad macroeconómica y el crecimiento” del país.

“Tuve una excelente conversación con @LuisCaputoAR sobre las perspectivas de Argentina y las reformas que se están llevando a cabo", dijo Georgieva, en una publicación en la red social X.

Afirmó que "trabajamos en estrecha colaboración con Argentina, el @USTreasury y otros socios para impulsar la estabilidad macroeconómica y el crecimiento”.

Caputo en Estados Unidos

El ministro de Economía, Luis Caputo, permanecerá unos días más en la capital estadounidense, Washington, luego de haber mantenido conversaciones con el Secretario del Tesoro americano, Scott Bessent, y a la espera de novedades económicas más firmes.

El titular del Palacio de Hacienda se quedaría en Estados Unidos hasta el 14 de octubre, fecha en la cual el presidente Javier Milei mantendrá una nueva reunión con su par norteamericano, Donald Trump.

Días atrás, Bessent afirmó que continuarán las “productivas discusiones sobre las diversas opciones” de apoyo del Tesoro hacia Argentina.

LM/DCQ