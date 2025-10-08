Federico Glustein: “El gobierno no va a llegar a las elecciones sin vender reservas del Banco Central”

Durante la entrevista con Canal E, el economista Federico Glustein precisó que en las últimas jornadas el Tesoro Nacional vendió más de 1.745 millones de dólares para contener la escalada del tipo de cambio. Según el economista, “le quedarían alrededor de 720 millones de dólares para poder intervenir en las 12 ruedas de cara a las elecciones”.

En ese contexto, sostuvo que será difícil sostener la estrategia actual: “Podríamos afirmar que no le va a alcanzar para 12 ruedas y que el Banco Central va a tener que intervenir o recibir algún tipo de recurso del exterior”.

Glustein explicó que el Gobierno intentó “lubricar la quita de retenciones” en exportaciones como las del aluminio para acelerar el ingreso de divisas, pero advirtió que “va a ser muy difícil que se pueda lograr llegar al 26 sin modificar el tipo de cambio”.

“No creo que lleguen a las elecciones sin perder reservas. Hoy se operaron casi 700 millones de dólares en el mercado oficial, un volumen alto para las necesidades actuales y la falta de poder de fuego”, remarcó.

El viaje de Caputo y la expectativa por ayuda de Estados Unidos

Consultado por la gira del ministro de Economía Luis Caputo en Washington, Glustein fue categórico: “Ya es demasiado tarde. Hasta que no pasen las elecciones, el Tesoro de Estados Unidos no va a entregar ningún dólar”.

Aun así, reconoció que el mercado podría reaccionar positivamente si se conocieran detalles concretos del apoyo financiero, aunque solo sería un efecto transitorio. “El mercado sabe que después de las elecciones va a haber una diferencia en el tipo de cambio y se está empezando a cubrir”, afirmó.

Según el economista, el valor real del dólar ya se encuentra por encima de los $1.500, y cuando se agote la capacidad de intervención oficial “volverá a posicionarse en torno a los $1.600”.

Respecto al posible uso del swap con China, Glustein advirtió que sería una herramienta limitada por su costo financiero: “Pagar un 9% por usar ese swap en un mes es escandaloso. El mercado necesita precisiones, no solo sobre lo que hará el Tesoro de Estados Unidos, sino también sobre las medidas del Gobierno después del 27 de octubre”.

“El principal desafío del Gobierno es recuperar la credibilidad”

Mirando hacia el escenario posterior a las elecciones, Glustein destacó que el Gobierno enfrenta múltiples desafíos macroeconómicos. “Hoy lo que estamos viendo es que la inflación se aceleró en relación a otros meses y estamos enfrentando una recesión con caída de la actividad”, explicó.

El economista advirtió sobre el aumento del empleo informal y la búsqueda de segundos empleos, lo que evidencia la pérdida del poder adquisitivo. “La capacidad instalada de la industria sigue por debajo de los niveles históricos y hay sectores que importan en lugar de producir”, indicó.

En este sentido, Glustein cuestionó la falta de un programa económico definido: “No hay algo que me diga ‘voy a enfocarme en que el país produzca esto’. Todo sigue girando en torno a la agroexportación, la energía y la minería. No hay un nuevo motor de crecimiento”.

Para el especialista, la ausencia de una hoja de ruta clara “empantana las expectativas” y mantiene al mercado en un clima de incertidumbre.“Si el Gobierno explicitara qué quiere hacer en los próximos dos años, todo estaría más estable. Hoy justamente por eso no lo está y pasa todo lo que pasa”, concluyó.