“El mercado está descontando una resolución favorable y un apoyo del Tesoro de los Estados Unidos”, afirmó un especialista

El operador de PR Cambios, Gustavo Quintana, en contacto con Canal E, se refirió a la situación del mercado de cambios ante la inminente vuelta del ministro Luis Caputo desde Estados Unidos y la expectativa por un eventual acuerdo con el Tesoro norteamericano.

Gustavo Quintana explicó que la jornada mostró señales distintas respecto a las anteriores: “Hay un cambio de humor en el mercado de cambios, por lo menos el Tesoro no está actuando, no está interviniendo, hay ofertas genuinas, la postura inicial del Tesoro fue en 1.470 y el mercado opera ahora con ofertas genuinas a niveles de 1.460, 1.459”.

Reducción de la intervención del Tesoro

Asimismo, señaló que la calma momentánea se debe a una menor presión oficial: “No se ve hoy intervención del Tesoro, así que esa tensión cambiaria que tuvimos hasta ayer no se aprecia hoy en la rueda”.

Sobre las expectativas frente al regreso de Luis Caputo, Quintana destacó que, “por supuesto, no se conocen los detalles, por supuesto no hay anuncio oficial, seguramente se harán conocer en la próxima semana el acuerdo que se haya arribado”.

La percepción del mercado

Sobre la misma línea, agregó que, “el mercado parece estar descontando en estos momentos, por lo menos hoy hasta el momento, una resolución favorable y un apoyo del Tesoro de los Estados Unidos como para diluir la tensión cambiaria que se estaba apreciando, que estaba apreciando hasta ahora”.

El entrevistado también recordó que el contexto internacional influirá en la operatoria local: “De todos modos, mañana no hay actividad en el mercado local y va a ser muy restringida porque hay federación de Estados Unidos, así que probablemente ese impacto también tenga que ver con la mayor oferta que se ve hoy en el mercado de cambio local”.

En relación con el escenario electoral, advirtió que, “el mercado de cambio siempre, en cada ocasión que hay elecciones en Argentina, opera con cierta tensión”. En este sentido, explicó que, “el estímulo a la dolarización ante la incertidumbre es un resultado siempre operado en la Argentina, en cada oportunidad en que hubo elecciones, en medio término presidencial”.