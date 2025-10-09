Das Neves: “Las elecciones dependen mucho del valor del dólar"

En diálogo con Canal E, el economista Pablo Das Neves analizó la crítica situación del mercado cambiario y advirtió sobre la fragilidad de las reservas del Tesoro a pocos días de las elecciones legislativas.

Intervención oficial al límite

El dólar minorista superó los $1.490 y crece la presión sobre el Tesoro, que según Das Neves, ya tiene escaso margen de maniobra. “El gobierno está en una encerrona porque las elecciones dependen mucho del valor del dólar”, advirtió el economista.

Explicó que el Tesoro “intervino con 300 millones de dólares recientemente”, pero “hoy solo tiene disponibles entre 400 y 450 millones” para seguir sosteniendo la divisa. “De acá a las elecciones hay vencimientos por 316 millones de dólares, así que el poder de fuego real es muy poco”, aseguró Das Neves.

Por este motivo, anticipó que “es probable que vuelva a intervenir el Banco Central” si el mercado vuelve a tensionarse. Sin embargo, señaló que el tipo de cambio hoy se mueve más por expectativas que por fundamentos económicos. “El dólar se maneja por expectativas y eso puede ser muy peligroso si esas expectativas no se cumplen”, señaló.

EE.UU. y una ayuda que aún es incierta

Uno de los factores que mantiene cierta calma en el mercado es la expectativa de un acuerdo financiero con Estados Unidos. “No hay información oficial, pero se habla de un swap por 20.000 millones de dólares”, dijo Das Neves.

También mencionó otras alternativas que circulan sin confirmación, como un segundo acuerdo por otros 20.000 millones mediante el alquiler de DEG (Derechos Especiales de Giro) y hasta una recompra de bonos con bancos internacionales para sostener su valor.

No obstante, advirtió que “la política exterior de EE.UU. es muy pragmática” y que el escenario podría cambiar rápidamente. “Si Brasil cambia de signo político, el aliado estratégico va a ser Brasil y no Argentina”, afirmó, remarcando la estrecha pero frágil relación entre Milei y Trump.

También señaló que la oposición demócrata dentro de EE.UU. ya comenzó a cuestionar esta posible ayuda. “Senadores como la señora Warren manifestaron su oposición al apoyo a la Argentina”, destacó.

La elección definirá el rumbo económico

El 26 de octubre será clave no solo para el futuro del tipo de cambio, sino también para las reformas estructurales que el gobierno busca implementar. “El gobierno quiere avanzar con una reforma laboral y previsional, pero no tiene los votos para sostener ni sus propios vetos”, explicó Das Neves.

Aun con una derrota leve, el oficialismo podría sumar bancas por su baja base actual, pero necesitará alianzas con sectores del PRO o partidos provinciales para legislar con eficacia. “Estados Unidos también va a estar mirando esta elección para ver si la gente respalda las reformas del gobierno”, concluyó.

