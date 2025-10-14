Los bonos argentinos se hunden tras las declaraciones de Trump condicionando el apoyo a Milei

Los bonos argentinos en dólares pasaron este martes 14 de octubre de positivo al comienzo de la rueda a negativo tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en su encuentro con su par argentino, Javier Milei.

Los bonos argentinos comenzaron a derrumbarse hasta 7% luego de que Trump condicionara su apoyo a la Argentina en relación con una victoria del oficialismo en las elecciones del próximo 26 de octubre.

Las mayores caídas se dieron en AL41D (-7,5%), AE38D (-6,4%) y AL35D (-6,5%).

Por su parte, la gran mayoría de ADRs argentinos en Wall Street terminan a la baja, lideradas por Supervielle (-7,5%), Grupo Financiero Galicia (-6,3%%) y Central Puerto (-5,4%).

En el medio local, las acciones del Merval también experimentan bajas, encabezadas por Metrogas (-10,9%), Transener (-9,5%) y Supervielle (-8,4%).

Las definiciones de Trump

“La victoria es muy importante, es muy importante saber quién va a ganar la elección, si será un socialista o no”, dijo Trump al encabezar en la Casa Blanca el almuerzo de ambas comitivas.

“Si Milei no gana las elecciones, no seremos generosos con Arghentina”, advirtió el mandatario.

Trump afirmó que “si Milei no gana las elecciones, sé que la persona que estaría presentándose para 2027 es un comunista de la extrema izquierda responsable de llevar al país a este problema en primer lugar. Si eso pasa, entonces no seremos generosos con Argentina”, definió el mandatario norteamericano al compartir con Milei un almuerzo en la Casa Blanca.

Según el analista Nicolás Cappella, las caídas de los títulos argentinos se produjo porque "todo el mercado entendió que toda la ayuda está supeditada a que Milei gane las elecciones de octubre, algo diametralmente opuesto a lo que se venia barajando, que era que había un acuerdo cerrado y que en breves se iba a anunciar las condiciones".

"Lo loco es que en ningún momento queda claro si Trump se esta refiriendo a las elecciones presidenciales de 2027 o a las legislativas del 26/10. En partes de la conferencia, menciona que el candidato que probablemente compita contra Milei, probablemente sea alguien de extrema izquierda (por Kicillof)", agregó Cappella.

Y añadió: "A medida que iba generándose la duda de si se tratan de las elecciones de 26/10 o las de 2027, comenzaron a rebota".

LM