Eyal Sela, embajador de Israel: “Trump merecìa el Nóbel de la Paz”

Eyal Sela, embajador de Israel en la Argentina, destacó el papel del expresidente estadounidense en la mediación del conflicto:“Yo pienso que Trump merecía recibir el Nobel de la Paz por muchas de las cosas que hizo”. Según Sela, su intervención fue clave para la liberación de los rehenes y para presionar a Hamás, y advirtió sobre la necesidad de mantener la esperanza sin dejar de ser realistas. “Queremos vivir en paz, pero hay que ser realistas: lo ocurrido el 7 de octubre no puede repetirse”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190). Además, se refirió al antisemitismo y la integración de la comunidad judía en Argentina, destacando que “se nota mucho menos en comparación con otros países”.

Eyal Sela es el actual embajador de Israel en la Argentina, quien ocupa el cargo diplomático desde finales del año 2023. Antes de su misión en la Argentina, se desempeñó como embajador de Israel en otros países, incluyendo Eslovenia, Malta y Ecuador.

Primero felicitar a Israel por la recuperación de los rehenes, y me gustaría que usted nos pudiese transmitir el sentimiento de lo que se vive hoy en Israel.

Ayer fue un día histórico. En este día liberaron a los últimos 20 secuestrados vivos; entre ellos, había tres argentinos, los dos hermanos Junio y Eitan Horn. Nosotros, por la diferencia horaria, casi no dormíamos desde las dos de la madrugada de Argentina. Lo vimos en vivo, en directo. De un lado hay enorme emoción, todos están contentos que ellos regresan. Algunos de ellos no estaban en contacto y no sabían de ellos desde hacía 2 años. Otros sí sabían; estaban con otros rehenes que fueron liberados anteriormente.

Pero paralelamente, lo que vemos es un intento de engaño del Hamás, que según el plan tenía que devolver también más cadáveres de asesinados que están ahí secuestrados; devolvieron anoche solo cuatro. Así que esperemos que Hamás siga con este plan, del presidente Trump, y ahora esperemos que también los mediadores, Qatar, Turquía, Egipto y otros países, lo sigan.

Usted previamente a la Argentina fue embajador en otros tres países. Me gustaría que pudiera explicarle a la audiencia argentina la diferencia del sentimiento por Israel que hay en la Argentina, que es uno de los países que ha recibido mayor cantidad de población judía, con respecto a los otros países en los que le ha tocado usted ejercer su carrera diplomática.

Noto aquí en Argentina una muy buena sensación. Una sociedad de migrantes, de colectividades, que recibe a todos, que quiere conocer uno a otro. Hay aquí fenómenos como el Año Nuevo judío y, de otro lado, están las fiestas de las colectividades en diferentes partes, que todos se lo ven. Yo pienso que es un país ejemplo en eso, como todos están apoyando a este proyecto que se llama Argentina, por supuesto que hay diferencias políticas, pero no noto aquí una forma de conflicto social, por ejemplo, como que a veces se ve en otros países. Argentina recibió migración judía desde finales del siglo XIX, una migración que llegó y se adoptó, y que está metida en todo: desde el fútbol y la comida, hasta la música.

Hubo un crecimiento del antisemitismo en distintas partes del mundo, fundamentalmente en Europa y en las costas este de Estados Unidos. ¿Usted percibió eso en la Argentina? ¿O la Argentina, en realidad, en eso es un modelo y una excepción?

Se nota, pero mucho menos en comparación con otros países. Se nota de un lado que el antisemitismo de antes, de la ignorancia, ansiedad, que viene de la parte más religiosa, digamos, como vimos en este feo video de los jóvenes cantando en un bus en Bariloche, de “quemar a los judíos”, que pensamos que ya no lo vemos; de vez en cuando se ve en algunos partidos de fútbol acá, donde hay una rivalidad.

Pero también, lo que vemos menos acá en Argentina es de la extrema izquierda, que se une con la extrema ideológica islámica, que no tienen nada en común; tal vez tienen adversarios comunes, pero yo no comprendo cómo una persona que cree en derechos humanos se hace amigo de aquellos que dicen que en la futura religión islámica que va a gobernar diferentes partes no van a tener estos derechos. Se nota más en Europa, donde hay más migración musulmana y árabe.

Embajador, ¿cómo imagina el futuro de la coexistencia con Palestina e Israel? ¿Cómo es su propio pronóstico de cómo va a avanzar esto?

Queremos que sea por el bien. Estamos teniendo los dos pueblos, el israelí y el palestino, en un territorio muy pequeño; es el tamaño de Tucumán. Tenemos poca geografía y mucha historia. Lamentablemente, del lado palestino no quieren aceptar la historia de otros en este lugar. Vale, la historia empieza con Mahoma y de ahí él subió al cielo, y no le importa que en este territorio antes vivió Jesús y vivió el rey David, y se construyó ahí el templo y los demás. No todos, pero alguna parte de ellos, más que todos aquellos extremistas, como los Hermanos Musulmanes, Hamás o ISIS, o Al-Qaeda, todos comparten este pensamiento: que esta zona tiene que ser soberana solamente para musulmanes. Esperemos que habrá procesos de educación, procesos de conocer uno a otro. Lamentablemente, el 7 de octubre retrocedió un poco todo eso.

¿A quién mató Hamás? Mató a la gente de la izquierda de Israel que estaban en los kibutzim, gente que fundó organizaciones como Mujeres Hacen la Paz, gente que acogió a niños palestinos cuando llegaron a tener un tratamiento en hospitales israelíes, gente que fueron a la fiesta de la música, que están a favor de amor libre, de relaciones libres, de drogas, que representan muchos de los valores de izquierda.

Así que esperemos que poco a poco y con la ayuda de otros, y viendo la realidad, no podemos cerrar los ojos y decir, “Bueno, tengo esperanza”. Hay que decir, “Tengo esperanza”, pero también hay que tener el ojo abierto: que no se repita nunca más un ataque como este del 7 de octubre.

Trump fue ayer aplaudido en Israel, y hoy estaba recibiendo al presidente Milei.

Tiene sus intereses, él piensa que tiene el poder de hacerlo. Yo pienso que merecía recibir el Nobel de la Paz por muchas de las cosas que hizo ahí, etcétera. Y Trump también tiene amigos de todos los lados: tiene amigos en Israel, y tiene amigos en el mundo árabe, en Qatar, en Turquía, en Egipto; y pudo, y logró, poder tener la presión sobre todos. O sea, a veces uno presiona a un lado y no al otro lado.

Yo pienso que, de esta forma que Trump presionó, también presionó a nuestro primer ministro y a otros en Israel para aceptar este plan. Ahora hay que ver que este plan sigue, que lo cumplen, porque el plan es muy bonito sobre el papel. ¿Qué van a hacer allá? ¿Quién va a entrar? Ayer, entre la cantidad de liberados, nos contaba un especialista en Medio Oriente que probablemente el futuro líder de Hamás salga de algunos de los 2000 liberados que estaban detenidos en Israel. De ellos, 250 tenían cargos.

¿Cuál es su propia visión de lo que va a pasar con esas personas que ya han demostrado una actitud violenta?

Van a ser violentos, van a buscar la oportunidad de hacerlo. Muy pocos de ellos van a vivir en forma pacífica. Así nos mostró el pasado, el mismo Iria Sinuar, que fue liberado después de estar en cárcel en Israel, y recibió tratamiento médico para salvarle del cáncer que tenía, y fue recibido y tratado en hospitales de Israel. Lamentablemente, algunos de ellos tienen un odio muy, muy profundo, que no va a parar. O sea, ISIS ya no existe como grupo militar, pero las ideas de ISIS están igual que las de Hamás.

Así que ahora la responsabilidad nuestra del mundo es ver que queden como idea, pero no queden. O sea, lo veo muy realista, no digo pesimista, pero muy realista respecto de que se parece más a una tregua que a una paz duradera. Espero, ojalá mis padres vivan allá, mis hijas, mis nietos, yo voy a terminar pronto mi misión, voy a regresar. Todos queremos vivir allá en paz. La historia nos mostró que no es así: el 6 de octubre del 2023 tuvimos ese fuego. Pensamos que iba a ir hacia bien y, de repente, salen con esa cantidad de ataques de misiles.

No sé si vieron el reportaje del New York Times de los órdenes del mismo, que dijo a su gente: “Vayan a matar, a quemar”, y lo filman y lo ponen en video vivo en redes sociales, porque quieren tener esta sensación de miedo, de horror y de terror en el lado israelí. Quiero ser optimista, pero debo ser también realista, viendo poco a poco cómo vamos a seguir adelante.