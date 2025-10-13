Lula da Silva celebró el acuerdo de paz entre Israel y Palestina

SAN PABLO — “Estoy feliz porque, mejor tarde que nunca: por fin parece que se encontró una salida al conflicto entre Israel y Palestina”, ponderó el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en una conferencia de prensa concedida en Roma. Frente a medios nacionales e internacionales, advirtió: “Brasil no tiene problemas con Israel, sino con su primer ministro, Benjamin Netanyahu. En el momento en que él deje el gobierno, las relaciones volverán a ser tan buenas como siempre”.

"Tenemos paz en Oriente Medio", dijo Donald Trump en la cumbre sobre Gaza en Egipto

A juicio del mandatario brasileño, aún no puede saberse si la paz será definitiva, pero subrayó que “se trata de un comienzo muy prometedor”. “El hecho de que Donald Trump hablara en el Parlamento israelí es muy importante. Y espero que aquellos que promovieron la virulencia del conflicto ahora ayuden a Israel a tener una paz definitiva”, agregó.

Estas declaraciones ocurrieron poco después de su cita con el Papa León XIV, motivo de su viaje a Italia. Con el Pontífice conversó durante media hora sobre “los grandes desafíos que enfrenta el planeta”. Según Lula, un punto central del diálogo fue la Exhortación Apostólica Dilexi Te, iniciada por el fallecido papa Francisco y continuada por León XIV. Publicada el 9 de octubre, el texto sostiene que “no se puede separar la fe religiosa del amor por los más pobres”.

En su vida sindical y política, Lula mantuvo frecuentes contactos con jefes de la Iglesia Católica brasileña, y cultivó una fuerte amistad con Dom Paulo Evaristo Arns, Helder Câmara, Luciano Mendes de Almeida y Dom Jaime Spengler, actual titular de la Conferencia Nacional de Obispos. También convivió durante años con las comunidades eclesiales de base, integradas por los curas del Tercer Mundo.

“Nos hizo muy felices saber que su Santidad vendrá a Brasil. Será muy bien recibido con el cariño y la fe del pueblo brasileño”, comentó el presidente. Por la tarde, participó del Foro Mundial de la Alimentación, organizado anualmente por la ONU. Recordó que “el mundo gasta por año 2,7 billones de dólares en armas” y señaló que “bastaría apenas el 12% de esa cifra para alimentar a todas las personas que padecen hambre”.

Este año, Brasil fue excluido de la lista de naciones que padecen inseguridad alimentaria. “Brasil salió del mapa del hambre”, subrayó Lula. El mandatario insistió en continuar con la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, iniciativa creada en 2024 durante la reunión del G20, que actualmente cuenta con la participación de 103 países.

Al finalizar su exposición, Lula aludió a la guerra entre Rusia y Ucrania: “Creo que ya es hora de comenzar a pensar en esa confrontación”, indicó.

