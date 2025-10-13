El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue recibido con una gran ovación en el parlamento israelí, el knesset, este lunes, tras la liberación de los veinte rehenes que la organización terrorista palestina Hamas mantenía secuestrados desde hace dos años. Mientras cientos de miles de personas celebran en las calles, Trump aseguró que la guerra terminó y tuvo palabras de elogio para Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel: "Netanyahu no es fácil, pero es genial. Gracias, Bibi, hiciste un gran trabajo".

“Es el fin de una guerra, el fin de una era de terror y el comienzo de una era de fe y esperanza”, dijo Trump. Consideró que el acuerdo de paz representa el comienzo de “la era dorada de Israel y Oriente Próximo”: "Es el amanecer de un nuevo Medio Oriente"., aseguró, y agregó: "Los rehenes están de vuelta. Los rehenes están de vuelta, es la primera vez que lo digo, ¡qué bien se siente!"

Quiénes son los tres argentinos que fueron liberados por Hamas

Trump agradeció también a Steve Witcoff, su enviado especial al Medio Oriente; a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, así como a varios militares estadounidenses desplegados en Medio Oriente y a muchos otros funcionarios. Lo acompañaron también en el parlamento su hija Ivanka y su yerno Jared Kushner.

"Nunca en mi vida vi algo como lo que vi hoy aquí", dijo Trump. "La gente está bailando en las calles, ¡ya no será amenazada!"

Dos diputados interrumpieron a Trump para protestar y fueron expulsados

Un pequeño revuelo se armó cuando el presidente estadounidense Donald Trump fue interrumpido por Ayman Odeh, diputado de origen palestino del partido de izquierda Hadash, y Ofer Cassif, diputado judío del Partido Comunista israelí. Llevaban un cartel que decía "genocidas". Los agentes de seguridad lo sacaron rápidamente de la sala, y Trump bromeó: "¡Qué eficientes!"

"Yo hago tratos, siempre supe hacerlos", dijo Trump

Trump aprovechó el discurso para echar tierra sobre sus antecesores. Llamó a Joe Biden "el peor presidente de la historia de los Estados Unidos", y dijo que Barack Obama "no estaba lejos". Aseguró que todos sus predecesores quisieron lograr un acuerdo de paz en Medio Oriente, pero no lo lograron. "Yo sí cumplí el objetivo", aseguró.

Hacia el final de su discurso, volvió a pedir un gran aplauso para Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, que ostenta ese cargo intermitentemente desde la década del 90. En medio de una ovación cerrada al grito de "¡Bibi, Bibi!", le dijo: "Eres un tipo muy popular, ¿sabes por qué? Porque sabes cómo ganar".

Señaló que Israel nunca estuvo mejor ni más seguro que hoy. "Hoy los niños tienen esperanza. Hicimos lo imposible y trajimos los rehenes a casa", remarcó Trump.

Tras poco más de una hora de discurso, repitió que Israel nunca fue mejor, más amado y más fuerte que hoy, y cerró diciendo "Que Dios bendiga a Israel, a los Estados Unidos de América y al Medio Oriente".

