Liberaron a los 20 rehenes israelíes que estaban secuestrados en Gaza

Durante la mañana de este lunes 13 de octubre, el grupo terrorista palestino Hamas liberó a los 20 rehenes israelíes que permanecían secuestrados desde el 7 de octubre de 2023, día en el que atacaron Israel. Entre los liberados se encuentran tres argentinos: David y Ariel Cunio y Eitan Horn.

Un primer grupo de siete rehenes vivos regresó alrededor de las 7 (hora GMT), según lo indicó la televisión israelí. Posteriormente, los 13 restantes ya fueron entregados a la Cruz Roja y recibidos por el ejército israelí. Al mismo tiempo, también se realizará la restitución de los cuerpos de 28 cautivos fallecidos.

Los 20 rehenes que aún permanecían secuestrados por Hamas fueron liberados este lunes en el marco del acuerdo de alto el fuego alcanzado entre ambas partes que fue promovido, en parte, por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Comienza el camino de la sanación", manifestó este domingo el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. En paralelo, cientos de israelíes se acercaron a la Plaza de los Rehenes, en Tel Aviv, para celebrar la liberación y el regreso de quienes sobrevivieron a dos años de cautiverio.

Como contrapartida del acuerdo entre ambas partes, este lunes Israel liberará a 1968 prisioneros palestinos, a modo de intercambio por la entrega de los rehenes. Del total que será liberado, 154 serán deportados fuera del país, según lo indicaron las principales asociaciones que representan a los prisioneros.

Noticia en desarrollo...