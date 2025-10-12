Los rehenes vivos que serán liberados: entre ellos hay dos argentinos

Veinte rehenes israelíes vivos, que fueron secuestrados el 7 de octubre de 2023, serán liberados por Hamas en las próximas horas en virtud del acuerdo de alto el fuego. Aquí algunos de ellos.

EitanHorn, 39 años. Argentino, fue secuestrado junto con su hermano mayor Yair Horn de la casa de este último en el kibutz Nir Oz.

David y Ariel Cunio, 35 y 28 años. Los hermanos israelíes argentinos fueron secuestrados junto con varios familiares mientras se escondían en la habitación segura de la casa de David en el kibutz NirOz.Hombres armados prendieron fuego a la casa para obligarlos a salir y luego tomaron a ocho personas como rehenes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Matan Angrest, 22. Es sargento y fue capturado en su tanque cerca de la frontera con la Franja de Gaza después de intentar impedir que los comandos de Hamas cruzaran a Israel cerca de la base de Nahal Oz.

Gali y Ziv Berman, 28 años. Los gemelos fueron secuestrados en la zona juvenil del kibutz Kfar Aza, que los atacantes de Hamas prendieron fuego. Trabajaron juntos en la producción musical. Sus padres y su hermano mayor sobrevivieron al ataque.

Elkanah Bohbot, 36 años. Fue uno de los productores del festival de música Supernova junto con sus amigos de la infancia Michael y OsherWaknin, que fueron asesinados.

Rom Braslavski, 21 años. Un israelí-alemán de Jerusalén. Trabajaba como guardia de seguridad en el festival de música Supernova, cuando éste fue atacado en la madrugada del 7 de octubre.

Nimrod Cohen, 21 años. Vídeos de Hamás muestran a Cohen siendo arrastrado junto a otros tres soldados desde su tanque de asalto, que tenía frenos defectuosos, cerca del kibutz Nahal Oz. Los otros tres soldados fueron asesinados y sus cuerpos fueron trasladados a Gaza.

Evyatar David, 24 años. Estuvo en el festival Supernova con su amigo de la infancia, Guy GilboaDalal. También fue tomado como rehén y se cree que está vivo.

Guy Gilboa Dalal, 24 años. Fue secuestrado por Hamas en Supernova, su primera fiesta rave, junto con tres amigos.

Maxim Herkin, 37 años. El israelí-ruso MaximHerkin se mudó a Israel desde Ucrania con su madre. Lo secuestraron en el festival Supernova.

Segev Kalfon, 27 años. Trabajaba con sus padres en su panadería en Arad, en el desierto del Negev, y fue secuestrado en el Supernova.

Bar Kuperstein, 23. Es enfermero del Ejército y se quedó durante el ataque de Hamas en el festival Supernova para ayudar a los heridos. Ahí fue capturado.

Omri Miran, 48 años. Es un masajista terapéutico israelí-húngaro que fue secuestrado de su casa en el kibutz Nahal Oz delante de su esposa Lichay Miran-Lavi y sus hijas.