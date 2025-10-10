Tras el inicio del alto el fuego en Gaza, Netanyahu confirma que 20 rehenes siguen con vida y 28 murieron

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, comunicó este viernes que, de los 48 rehenes que permanecen en Gaza, 20 siguen con vida y 28 murieron. La información fue revelada horas después de que Israel y la organización terrorista Hamás firmaran un acuerdo que establece un alto el fuego indefinido y la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos en un plazo de 72 horas.

“Hoy celebramos uno de nuestros grandes logros en la Guerra del Renacimiento: el regreso de todos nuestros rehenes, tanto vivos como muertos. Este es un objetivo fundamental al que nos hemos adherido en todo momento”, expresó el mandatario en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Según el tratado acordado entre Israel y Hamas, los rehenes serán devueltos el lunes por la noche, fecha que Netanyahu calificó como “un día de alegría nacional”.

Los rehenes que se cree que continúan con vida son todos hombres y, salvo uno, tienen entre 20 y 30 años. Las mujeres, los niños y los hombres mayores de 50 años fueron liberados este año en acuerdos de alto el fuego anteriores.

De quienes aún se desconoce su estado, 11 fueron secuestrados por Hamás en el festival de música Nova, en el ataque del 7 de octubre de 2023. Otros ocho fueron capturados en comunas agrícolas del sur de Israel, incluidos dos extranjeros que trabajaban allí. Además, tres son soldados israelíes: dos fueron secuestrados de bases militares y uno de un tanque.

De los 251 rehenes capturados en Israel el 7 de octubre de 2025, 48 quedan cautivos.

Netanyahu indicó que las siguientes fases del plan, luego de la liberación de los rehenes, incluyen que Hamás entregue sus armas y que la Franja de Gaza sea desmilitarizada, incluso mediante el uso de la fuerza. “Estamos acorralando a Hamás por todos lados en preparación para las siguientes etapas del plan”, sostuvo el primer ministro.

En el mensaje, el mandatario israelí agradeció a su equipo negociador, encabezado por el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, y destacó el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump y de su enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró: “Sin el sacrificio de los soldados, no habríamos podido devolver a los rehenes”.

Netanyahu también remarcó las decisiones que ha tomado desde el inicio de la guerra, que en dos años ha dejado más de 67.000 muertes en la Franja de Gaza, y afirmó que "no fue fácil".

"Tuve que enfrentar enormes presiones, tanto internas como externas, para no entrar en Rafah, para no tomar el eje de Filadelfia, para detener la guerra y retirarme de la Franja, cuando Hamás, Hezbolá, el régimen de Assad e Irán estaban en la cúspide de su poder. Pero rechacé firmemente todas estas presiones, porque tenía una única consideración en mente: la seguridad de Israel”, sostuvo el primer ministro.

Israel liberará a unos 2.000 prisioneros palestinos, incluidos menores y milicianos, como parte del acuerdo de alto el fuego con Hamás. Esto se concretará una vez que todos los rehenes israelíes sean liberados.

Israel acordó liberar miles de presos palestinos como parte del acuerdo con Hamas.

La lista de prisioneros palestinos incluye cerca de 270 condenados por diversos cargos, entre ellos ataques contra israelíes, así como alrededor de 1.700 residentes de Gaza detenidos sin juicio, que no participaron en la incursión de Hamás de 2023. Además, Israel devolverá los cuerpos de 360 milicianos de Gaza.

Aún resta definir quiénes serán los palestinos liberados como parte del acuerdo. Sí se confirmó que el dirigente de Fatah Marwan Barghouti, encarcelado desde 2002 y que cumple múltiples cadenas perpetuas por ataques ocurridos durante la Segunda Intifada, no será liberado en esta instancia.

Por otra parte, en un plazo de 24 horas desde la firma del acuerdo, el ejército israelí llevará a cabo una retirada inicial hacia la llamada “línea amarilla”, en referencia a un mapa de cese al fuego publicado por la Casa Blanca, que describe múltiples etapas de retirada.

