La hambruna infantil alcanzó el nivel más alto en Gaza, con más de 54.000 niños afectados por malnutrición aguda

Un estudio publicado el 8 de octubre de 2025 en The Lancet, titulado "Assessment of malnutrition in preschool-aged children by mid-upper arm circumference in the Gaza Strip (January, 2024–August, 2025)", documenta una crisis de malnutrición sin precedentes en la Franja de Gaza.

Según el estudio, “después de casi dos años de guerra y severas restricciones en la ayuda humanitaria, decenas de miles de niños en edad preescolar en la Franja de Gaza sufren de malnutrición aguda prevenible y enfrentan un mayor riesgo de mortalidad”.

Conducido por la Dra. Masako Horino y un equipo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), el estudio reporta que más de 54.600 niños menores de cinco años padecen malnutrición aguda, incluyendo 12.800 casos de malnutrición severa.

El estudio longitudinal y transversal abarcó 20 meses, desde enero de 2024 hasta agosto de 2025, evaluando a 219,783 niños de entre 6 y 59 meses en 16 centros de salud de la UNRWA y 78 puntos médicos en refugios escolares y campamentos de tiendas en los cinco gobernoratos de Gaza.

Como describe el informe, “los niños con una circunferencia del brazo medio-superior (MUAC) de menos de 125 mm fueron inscritos en regímenes de alimentación terapéutica”. La MUAC, un método validado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se utilizó junto con los puntajes Z de MUAC, derivados de las curvas de crecimiento de referencia de la OMS. Un puntaje Z entre -2 y -3 indica malnutrición aguda moderada, mientras que un puntaje inferior a -3 señala malnutrición severa.

Los hallazgos principales del estudio de The Lancet en Gaza

El estudio encontró que “la prevalencia mensual de malnutrición aguda varió entre el 5% (34 de 722 niños) y el 7% (794 de 10,907) entre enero y junio de 2024”. Sin embargo, tras cuatro meses de restricciones severas en la ayuda humanitaria, entre septiembre de 2024 y mediados de enero de 2025, “la prevalencia de malnutrición aumentó del 8.8% (1,601 de 18.225 niños) al 14.3% (1,661 de 11.619), con la mayor prevalencia observada en Rafah (32.2%; 95 de 295)”.

Un alto al fuego de seis semanas en marzo de 2025, acompañado por un aumento en la entrada de camiones de ayuda, redujo la prevalencia al 5.5% (831 de 15.,165 niños). Sin embargo, el informe señala que “tras un bloqueo de 11 semanas desde marzo hasta mayo de 2025, y la continuación de restricciones severas en la entrada de alimentos, agua, medicamentos, combustible y otros esenciales, para principios de agosto de 2025, el 15.8% (1,213 de 7.668) de los niños evaluados estaban en estado de malnutrición aguda, incluyendo un 3.7% (280 de 7.668) con malnutrición severa”. Esto equivale a más de 54.600 niños que necesitan tratamiento urgente con alimentos terapéuticos.

Los datos también indican que los niños varones son más propensos a la malnutrición que las niñas, un hallazgo consistente con estudios globales. Dos tercios de los participantes se encontraban en Khan Younis y las gobernaciones centrales, con menor representación en el norte de Gaza y Rafah debido a actividades militares.

La situación en Gaza cumple con los criterios de hambruna según la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC). El informe de la IPC de agosto de 2025 confirmó la hambruna (fase 5) en el gobierno de Gaza -en manos del grupo islámico Hamas- y una emergencia alimentaria (fase 4) en Deir al-Balah y Khan Younis.

Como señala The Lancet, “los niños con malnutrición aguda enfrentan un riesgo elevado de infecciones graves y muerte prematura”. Específicamente, un niño con malnutrición aguda severa tiene hasta 11 veces más probabilidad de morir por enfermedades infantiles como la neumonía.

El estudio destaca que “los picos en la malnutrición aguda coinciden con los bloqueos de ayuda”, mientras que períodos de mayor acceso a alimentos, como durante el alto al fuego, muestran mejoras inmediatas. A largo plazo, la malnutrición puede causar retraso en el crecimiento y deterioro cognitivo, perpetuando ciclos de pobreza.

La crisis en Gaza es un desastre provocado por el hombre agravado por restricciones en la ayuda humanitaria y el conflicto prolongado, dice el informe, que remarca que “tras casi dos años de guerra y restricciones severas en la ayuda humanitaria, la situación de inseguridad alimentaria en Gaza está entre las peores del mundo, comparable con la situación actual en Sudán, Yemen y Haití”.

La reanudación de bloqueos desde marzo de 2025 revirtió los avances logrados durante el alto al fuego, dejando a decenas de miles de niños en riesgo.

El estudio de The Lancet pone de manifiesto la urgencia de abordar la crisis de malnutrición en Gaza, donde “más de 54.600 niños necesitan atención terapéutica” para sobrevivir. La comunidad internacional debe garantizar un alto al fuego sostenible y la apertura completa a la ayuda humanitaria para revertir esta crisis evitable. Como concluye el informe, “la malnutrición aguda en la Franja de Gaza es prevenible y puede ser abordada mediante una acción humanitaria urgente y coordinada”.