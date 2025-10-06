Cronología de dos años de guerra en Gaza: del ataque del 7 de octubre a las propuestas de paz de Trump

El ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 resultó en la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de cifras oficiales israelíes. Los militantes también tomaron 251 rehenes, 47 de los cuales todavía están en Gaza. De ellos, el ejército israelí dice que 25 están muertos.

La ofensiva de represalia de Israel ha matado al menos a 67.160 palestinos en los últimos dos años, según cifras del Ministerio de Salud en el territorio controlado por Hamas que las Naciones Unidas consideran confiables.

Incursión de Hamas en 2023

Según el plan del presidente estadounidense Donald Trump, a cambio de los rehenes, Israel deberá liberar a 250 prisioneros palestinos condenados a cadena perpetua y a más de 1.700 detenidos de la Franja de Gaza capturados durante la guerra.

A dos años del inicio de la guerra, la destrucción en Gaza es enorme, con barrios enteros arrasados y millones de toneladas de escombros cubriendo áreas donde antes vivían familias.

Franja de Gaza en 2025

Edificios, hospitales, escuelas y sistemas de agua y saneamiento se desplomaron por los ataques israelíes, y las consecuencias humanitarias para los más de dos millones de habitantes del territorio son graves. Cientos de miles de gazatíes sin hogar se amontonan en refugios, campamentos improvisados y espacios abiertos, carentes de las protecciones más básicas.

Campamentos improvisados en Gaza

A continuación, una cronología de la guerra desde sus inicios.

De octubre a noviembre de 2023: ataques iniciales y la primera tregua

Este capítulo de la guerra comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás y otros grupos militantes palestinos lanzaron un ataque sorpresa contra Israel, resultando en aproximadamente 1200 muertos y la toma de unos 250 rehenes. Israel declaró la guerra y ordenó ataques aéreos y un asedio total sobre la densamente poblada Franja de Gaza.

Miembros de Hamas

Israel inició una contraofensiva inmediata con bombardeos intensos y un bloqueo completo de alimentos, agua, electricidad y combustible. El 12 de octubre de 2023, el ejército israelí ordenó la evacuación total de 1.1 millones de residentes del norte de Gaza hacia el sur.

A finales de octubre de 2023, Israel lanzó su ofensiva terrestre a gran escala en Gaza, marcando el inicio de su invasión. Durante este periodo, se reportó que Israel y Hezbolá en Líbano también comenzaron a intercambiar fuego a través de la frontera.

Destrucción de Franja de Gaza

El 24 de noviembre de 2023 entró en vigor un alto el fuego temporal de cuatro días, que luego se extendió por una semana en total. Este fue el marco para el primer intercambio de rehenes y prisioneros.

Acto por la liberación de rehenes

Como resultado de la tregua, 105 rehenes civiles fueron liberados por Hamás, incluyendo 81 israelíes, 23 tailandeses y un filipino. A cambio, aproximadamente 240 detenidos palestinos fueron liberados de cárceles israelíes. La guerra se reanudó el 1 de diciembre de 2023.

Liberación de rehenes en 2023

Diciembre de 2023 a abril de 2024: reanudación de hostilidades y escalamiento regional

Tras la ruptura de la tregua, se reanudaron los intensos bombardeos, y las fuerzas israelíes lanzaron una gran ofensiva terrestre en el sur de Gaza, cerca de la ciudad de Khan Younis. En diciembre de 2023, se reportaron ataques aéreos israelíes en el campo de refugiados de Jabalia.

Ataques de Israel en Gaza

A medida que el conflicto en Gaza continuaba, se produjeron ataques adicionales en la región. En enero de 2024, Estados Unidos y Gran Bretaña lanzaron ataques aéreos contra bases de los hutíes en Yemen, quienes habían estado lanzando misiles y drones hacia Israel desde octubre de 2023.

Destrucción en Gaza

La ofensiva continuó con un enfoque en el desarrollo de la ofensiva de Rafah durante los meses de febrero a abril de 2024. En el primer trimestre de 2024, el número de muertos en Gaza superó los 30.000.

Bombardeo israelí a construcciones civiles en Gaza

Mayo de 2024 a enero de 2025: ofensiva de Rafah y rescates de rehenes

Entre mayo y julio de 2024 tuvo lugar la ofensiva de Rafah. El 6 y 7 de mayo de 2024, el ejército israelí ordenó la evacuación de civiles de la parte oriental de Rafah antes de la ofensiva terrestre. Un día después, una brigada de tanques israelíes tomó el control del lado de Gaza del cruce fronterizo de Rafah.

En agosto de 2024, el ejército israelí informó del rescate de Qaid Farhan Alkadi, un rehén de 52 años. Días después, el 31 de agosto de 2024, las fuerzas israelíes recuperaron los cuerpos de seis rehenes retenidos por Hamás en un túnel en Rafah.

Rescate de rehenes

En una escalada significativa, Israel mató al líder político de Hamás Yahya Sinwar, el 16 de octubre de 2024. En noviembre de 2024, un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Líbano entró en vigor.

A mediados de enero de 2025, se anunció un segundo acuerdo para el retorno de rehenes entre Hamás e Israel. Este acuerdo, que entró en vigor el 19 de enero de 2025, contemplaba la liberación de 33 rehenes en una primera fase a cambio de más de 1.000 prisioneros palestinos.

Reclamos para un alto del fuego y la liberación de rehenes

Febrero a octubre de 2025: la segunda tregua y las propuestas de Trump

El segundo alto el fuego entre Israel y Hamás se mantuvo desde el 19 de enero hasta el 18 de marzo de 2025. Durante este período, 30 rehenes fueron liberados en el marco del acuerdo de 2025.

Hamas liberó 30 rehenes israelí

Sin embargo, los ataques israelíes se reanudaron el 18 de marzo de 2025, dando fin al segundo alto el fuego. El conflicto continuó con ofensivas en mayo y agosto de 2025.

A finales de septiembre de 2025, el expresidente estadounidense Donald Trump presentó una propuesta de paz de 20 puntos para poner fin a la guerra en Gaza.

El plan de Trump incluía un cese inmediato de todas las hostilidades y la liberación de los 48 rehenes restantes en 72 horas. A cambio, Israel liberaría a 250 palestinos con cadenas perpetuas y a 1700 detenidos desde el inicio de la guerra.

Los gazatíes se la rebuscan para encontrar agua y alimentos

La propuesta también exigía el desarme de Hamás y el retiro de tropas israelíes, seguido por el despliegue de una fuerza de seguridad internacional. Hamás respondió positivamente a partes del plan de Trump a principios de octubre de 2025.

En agosto zarparon barcos hacia Gaza para proveer ayuda humanitaria

El 6 de octubre de 2025, negociadores de Hamás e Israel iniciaron conversaciones indirectas en Egipto sobre la propuesta de Trump para poner fin a la guerra. Hamás había instado a un inicio rápido del intercambio de rehenes y prisioneros como parte de las negociaciones.

