A dos años de la guerra en Gaza, una encuesta muestra un creciente escepticismo estadounidense hacia Israel

A dos años del devastador ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que dejó 1.200 israelíes muertos y 251 rehenes tomados, la guerra en Gaza continúa generando profundas divisiones en la opinión pública estadounidense.

Según una encuesta reciente del Pew Research Center, realizada entre el 22 y el 28 de septiembre de 2025 a 3.445 adultos, el escepticismo hacia las acciones de Israel aumentó, reflejando un cambio en las percepciones sobre el conflicto en Medio Oriente que causó más de 67.000 muertes palestinas, la mayoría civiles.

Demoradas estrategias ante el horror después del horror

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El informe de Pew indica que el 56% de los estadounidenses mantiene una visión favorable del pueblo israelí, una caída de 8 puntos porcentuales desde 2024, mientras que el 52% ve positivamente al pueblo palestino, un nivel estable. Sin embargo, las opiniones sobre los gobiernos son mucho más negativas: el 59% tiene una visión desfavorable del gobierno israelí, un aumento del 8% respecto al año anterior, y el 68% rechaza a la Autoridad Palestina.

En cuanto a la respuesta militar israelí contra Hamás, el 39% considera que Israel "va demasiado lejos", un incremento del 8% desde hace un año, mientras que solo el 16% cree que es el enfoque adecuado y el 10% que no es suficiente.

Las divisiones partidistas en Estados Unidos son marcadas. Los demócratas muestran mayor simpatía por los palestinos: el 70% tiene una visión favorable de ellos, frente al 37% de los republicanos. En contraste, el 67% de los republicanos ve favorablemente al pueblo israelí, mientras que los demócratas están divididos al 48%. Sobre el gobierno israelí, el 55% de los republicanos lo aprueba, pero solo el 18% de los demócratas. Jóvenes de 18-29 años son más críticos: el 42% dice que EE.UU. proporciona demasiada ayuda militar a Israel, comparado con el 24% de mayores de 65.

Tras el ultimátum de Trump, Hamas aceptaría entregar a todos los rehenes de Israel

En el ámbito de la política exterior de Estados Unidos, el 42% desaprueba la respuesta de la administración Trump al conflicto, con solo el 30% aprobándola. El 36% percibe que el presidente favorece demasiado a Israel, una subida del 5% desde marzo. Respecto a la ayuda, el 33% opina que EE.UU. da excesiva asistencia militar a Israel, y el 35% que es insuficiente la ayuda humanitaria a Gaza. Los demócratas son más vocales en estas críticas: el 49% ve demasiada ayuda militar y el 58% insuficiente humanitaria.

Este panorama se enmarca en esfuerzos diplomáticos recientes, como el plan de paz propuesto por Trump, al que Hamás respondió parcialmente, mientras Israel mantiene operaciones en la ciudad de Gaza.

Con 48 rehenes israelíes aún en Gaza —20 vivos— y bombardeos continuos que mataron decenas recientemente, la encuesta de Pew subraya un creciente aislamiento de Israel en la opinión pública estadounidense, similar a tendencias observadas en sondeos previos donde el 53% ya expresaba visiones desfavorables del país. A medida que se acerca el aniversario, la presión por un alto al fuego y mayor ayuda humanitaria intensifica el debate en Washington.

El ataque del 7 de octubre provocó la muerte de 1.219 personas en el lado israelí, en su mayoría civiles, según un balance elaborado a partir de datos oficiales. De las 251 personas secuestradas ese día, 47 siguen siendo rehenes en Gaza, de las cuales 25 murieron según el ejército. La ofensiva de represalia israelí causó al menos 67.074 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según las cifras del Ministerio de Salud de Hamás, consideradas fiables por la ONU.

ds