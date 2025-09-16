Este martes, Israel confirmó que dio paso a las "fases iniciales" de la operación terrestre en la ciudad de Gaza, la cual incluye una intensificación de los ataques y bombardeos sobre el territorio palestino, el cual es considerado como uno de los últimos bastiones del grupo Hamás.

Desde la radio israelí Kan se indicó que los tanques avanzaron por el centro de la capital, sobre la calle Al Jalaa, con el objetivo de ganar terreno en la zona. Según trascendió, los ataques israelíes dejaron, al menos hasta el momento, un total de 68 muertos.

Desde el Ejército de Israel, el vocero Avichay Adraee indicó que la fuerza busca 2desmantelar infraestructura terrorista", lo que convirtió a la ciudad de Gaza en una "zona de combate peligrosa". "Sabemos que hay miles de terroristas de Hamas", advirtió otro responsable militar, indicando que habría entre 2.000 y 3.000 miembros del grupo terrorista.

"No cederemos y no daremos marcha atrás hasta que se cumpla la misión", remarcó por su parte el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien afirmó que el mayor núcleo urbano del territorio palestino quedó destruido y "en llamas" luego de los primeros ataques.

Cerca de 300.000 personas huyen de Gaza ante la intensificación de los ataques de Israel

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, destacó que se trata de una "poderosa operación" que es crucial para Israel, que busca ocupar por completo la localidad señalada como la base militar y política de Hamas y que solía albergar a un millón de habitantes a mediados de agosto.

Tras la fuerte ofensiva israelí, se produjo un marcado éxodo hacia el sur y, en este contexto, unas 350 mil personas habrían abandonado sus hogares en la capital. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reduce el número a 142 mil.

"La situación aquí es catastrófica. Podemos morir en cualquier momento", alertaron autoridades del Ministerio de Sanidad gazatí y, en paralelo, el portavoz de Defensa Civil en Gaza, Mahmud Basal, advirtió sobre la presencia de "muertos, heridos y desaparecidos" en la zona.

La campaña de represalia israelí, iniciada como respuesta al ataque de Hamas de 2023, dejaron hasta el momento 64.900 fallecidos en Gaza, en su mayor parte civiles.

