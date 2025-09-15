Israel intensifica sus ataques sobre la Franja de Gaza y cerca de 300.000 personas huyeron de territorio palestino, según informo este domingo la radio del Ejército de Israel. Una fila enorme de familias avanza hacia el sur del enclave, donde algunos se agrupan en camionetas o carretas y otros a pie con bebés en brazos.

El ejército israelí está llevando a cabo una ofensiva en la mayor aglomeración de la Franja de Gaza, que considera como uno de los últimos bastiones del movimiento islamista palestino Hamás. Estos ataques causaron por lo menos la muerte de 68 palestinos e hirieron a 364 más en las últimas 24 horas, según informó el Ministerio de Salud de Gaza.

Largas filas de familias circulan a pie o en camionetas

Se reportó también la destrucción de al menos dos edificios de varios pisos, incluyendo uno perteneciente a la Universidad Islámica, en la que se refugiaban desplazados. Israel argumentó que la agresión a estas construcciones se fundamentaba ante un supuesto uso de Hamas para recopilación de información e Inteligencia.

Para las autoridades de Jerusalén un millón de personas abandonarán Ciudad de Gaza, ubicada en el norte de la Franja, para reubicarse en el sur del enclave, devastado por casi dos años de conflicto. Sin embargo, muchos habitantes no se sienten seguros en el sur, ya que el ejército de Israel bombardeó zonas a las que pedía a los civiles dirigirse.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, planea tomar el control de la Ciudad de Gaza, donde vivían y se refugiaban alrededor de un millón de personas antes de que comenzara la ofensiva, como parte de sus objetivos declarados de desmantelar a Hamas y liberar a unos 50 rehenes retenidos por el grupo.

Los habitantes de Gaza se dirigen hacia el sur

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó este domingo a Jerusalén y visitó el Muro de los Lamentos en compañía del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Se tiene previsto que sostengan conversaciones. El funcionario estadounidense visitará un sitio de excavación, dirigido por la organizacion Elad a favor de los colonos en el barrio palestino de Silwan, en Jerusalén Oriental.

Netanyahu llamó a Rubio "un destacado amigo del Estado de Israel" y dijo que su visita mostró "la resiliencia de la alianza entre Estados Unidos e Israel". "Bajo el presidente Trump y el secretario de Estado Rubio, esta alianza es más fuerte que nunca", agregó.

En declaraciones hechas a reporteros antes de iniciar su viaje, el secretario de Estado señaló que el presidente Donald Trump “no está feliz” por el ataque contra Qatar el pasado martes, pero que “no cambiará la naturaleza de nuestra relación”. Añadió que los dos países "tendrán que hablar" del impacto sobre las perspectivas de un acuerdo de cese al fuego.

