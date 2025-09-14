Colonos y soldados israelíes irrumpen en la casa del director Basel Adra, ganador del Óscar por "No Other Land"

Basel Adra, ganador del premio Óscar 2024 por su documental “No Other Land”, denunció que este sábado 13 de septiembre, tras ser atacado por colonos israelíes, sufrió la irrupción de agentes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en su casa, ubicada en la localidad cisjordana de At Tuwani.

Todos los detalles de lo ocurrido fueron narrados por el propio activista, director y periodista a CNN: según el testimonio de Adra, colonos israelíes provenientes del asentamiento no autorizado de Havat Ma'on ingresaron al olivar de su familia, provocando heridas a dos de sus hermanos y a un primo que intentaron detenerlos.

Yuyal Abraham y Basel Adra hablando en el Festival de Berlín 2024

El artista explicó el origen del conflicto: “Hemos denunciado en repetidas ocasiones a estos mismos colonos por dejar pastar sus rebaños en nuestros olivares, pero la policía nunca actúa”.

Sobre lo ocurrido este viernes, el director explicó que, “en el momento del ataque, la policía y el ejército llegaron, pero no actuaron para detener la violencia. Una activista que nos acompañaba fue perseguida y golpeada en el suelo mientras los soldados observaban sin intervenir”.

Más tarde, militares del FDI impidieron la entrada de una ambulancia al pueblo y, según Adra, también entraron a su casa y la revisaron durante veinte minutos. También registraron el celular de su mujer.

Basel Adra junto a Yuyal Abraham, otro de los codirectores del film, en el Festival de Berlín 2024

El éxito de “No Other Land” y los ataques contra sus creadores

"No Other Land" es un documental que muestra cómo los palestinos son obligados a desplazarse en la zona de Masafer Yatta. Dirigido por Adra y otros tres artistas, ganó el premio Oscar el año pasado y, desde entonces, sus creadores han recibido fuertes ataques.

Por ejemplo, en marzo de este año, Hamdan Ballal, uno de los codirectores del film, fue detenido por fuerzas israelíes tras haber sido agredido por colonos tras una cena de Ramadán.

