Tras atacar a los altos líderes del grupo terrorista Hamas en Doha, en Qatar, Israel lanzó varios ataques aéreos contra Saná, la capital de Yemen. Hasta el momento no trascendió el objetivo del ataque y si es que hubo heridos o fallecidos. En paralelo, las fuerzas israelíes continúan tomando la ciudad de Gaza.

Anees al-Asbahi, portavoz del Ministerio de Salud dirigido por los hutíes, el movimiento extremista chiita-islamista que se encuentra en el territorio, y Yahya Saree, vocero del Ejército, confirmó los ataques de Israel cometidos este miércoles en Saná. El Ejército israelí aún no se pronunció al respecto.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El intenso ataque israelí de este miércoles fue en respuesta a los lanzamientos de misiles y drones hutíes contra territorio de Israel. Las fuerzas hutíes, respaldadas por Irán, indicaron que responden al grupo Hamas y a los palestinos en la Franja de Gaza.

Fue el 28 de agosto cuando el entonces primer ministro de Yemen, Ahmed Ghaleb Naser al Rahawi, nueve ministros y dos funcionarios de su gabinete murieron como consecuencia de un bombardeo de Israel en Saná. Tras este ataque, los hutíes aseguraron que intensificarían sus ataques contra territorio israelí.

En este contexto, la presidenta de la Comisión Europea comunicó que se solicitarán sanciones y una suspensión parcial del comercio con Israel por la guerra y los intensos ataques cometidos en la Franja de Gaza. La sanción se suma al aislamiento global del país junto a las consecuencias de su ataque en Qatar, aliado de Estados Unidos, para golpear a la cúpula de Hamas.

Israel bombardeó objetivos de Hamas en Doha, la capital de Qatar

"No estoy contento con toda la situación", expresó el presidente estadounidense Donald Trump en diálogo con la prensa este martes por la noche, quien también negó que Israel le haya informado previamente sobre el ataque que cometería en Doha.

El mandatario norteamericano criticó la ofensiva israelí en territorio qatarí, negó haber sido notificado sobre la intención del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y manifestó: "Queremos que nos devuelvan a los rehenes, pero no estoy contento con cómo se desarrolló todo hoy".

A través de su cuenta en Social Truth, Trump aclaró que "la decisión de atacar a Qatar fue de Netanyahu", que lo tomó por sorpresa y que, en cuanto la Casa Blanca tomó conocimiento del accionar de la fuerza aérea israelí, le ordenó a su enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, "que informara a los qataríes del inminente ataque, lo cual hizo, pero demasiado tarde para evitarlo".

El presidente estadounidense desmintió informes que fueron publicados por la prensa de su país, en los cuales se indicaba que estaba informado de antemano sobre los bombardeos que iba a realizar Israel a la sede del grupo fundamentalista en Doha y que los habría apoyado.

Desde su lugar, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que "el largo brazo de Israel actuará contra sus enemigos en cualquier lugar" y que "todos los que participaron en la masacre del 7 de octubre (de 2023) serán considerados plenamente responsables".

Siguen los bombardeos israelíes en Gaza

Este miércoles se registraron 25 muertos, entre ellos 17 miembros de una misma familia, como consecuencia de un ataque de Israel contra tiendas de campaña ubicadas al oeste de la ciudad de Gaza, según indicó una fuente del Hospital Shifa de la capital de la Franja en diálogo con EFE.

El bombardeo israelí se produjo alrededor del medio día, casi al mismo tiempo en que el Ejército de Israel se encontraba realizando un ataque aéreo contra la torre residencial Taiba 2 también ubicada al oeste del territorio. Previamente, se emitió una orden de desalojo dirigida a los alrededores del edificio y la zona costera gazatí.

Las fuerzas israelíes también lanzaron un comunicado a través de X donde ordenaron el desalojo de la Ciudad Vieja de la capital y el barrio de Tuffah, asegurando que permanecer allí es "extremadamente peligroso".

AS.

LT