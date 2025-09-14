El secretario de Culto de Milei cargó contra los "hippies" y la autoayuda en un acto de Vox en Madrid

El secretario de Culto y Civilización de la Nación, Nahuel Sotelo, representó al Gobierno argentino en la cumbre del partido español Vox realizada este fin de semana en Madrid. Desde el escenario desplegó un discurso en el que apuntó contra el movimiento hippie de los años 60, criticó el “culto a la autoayuda” y advirtió sobre lo que denominó “la ruina de la cristiandad” en Europa.

“Desde hace décadas han querido instalar que 'Dios ha muerto', desde los 60 y el Mayo Francés. Desde la rebeldía de los hippies y su famoso lema de ‘Sexo, droga y rock and roll’ significaba ‘No al orden, no a la autoridad’. Esos jóvenes rebeldes se convirtieron en formadores de opinión, periodistas, profesores universitarios, políticos. Desde entonces se ha trabajado en romper todos los principios y valores fundantes de nuestra sociedad”, afirmó Sotelo, quien asumió un rol central en representación de Javier Milei, que canceló su viaje y participó solo de manera virtual.

El secretario de Culto y Civilización de la Nación, Nahuel Sotelo

Durante su intervención, Sotelo también enumeró las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que la administración libertaria decidió rechazar “por orden del presidente Milei”. Como ejemplo, citó una iniciativa contra el racismo y la xenofobia: “El título es muy bueno y nadie podría estar en contra, pero lo perverso es lo que acompaña, porque señala a los programas nacionalistas y de derechas como un riesgo. Para algunos de la ONU, amar a tu país es alarmante”, sostuvo.

El funcionario subrayó que “la Argentina de Milei ha votado sistemáticamente en contra de todas estas y otras resoluciones de la ONU”.

Sotelo: “Europa está borrando a Dios”

En un tono más cultural y religioso, Sotelo extendió sus críticas: “Europa, madre de la cristiandad, está siendo llevada a la ruina. Aquí están matando a sus hijos con la promoción del aborto, desuniendo familias con un falso culto a la soledad y a la autoayuda, o como le dicen ahora ‘simplicidad voluntaria’. Están borrando a Dios de este continente. ¿Saben por qué? Porque una sociedad con un Dios es una sociedad que tiene límites”, lanzó.

Por último, el funcionario ponderó "la España defensora de la fe, de la familia y de la patria" y lamentó: "¡Qué lejos está Europa de sus raíces fundacionales! ¿Pero saben qué? Aquí todos nosotros estamos para dar esa batalla", propuso y postuló a Argentina como aquel "faro de libertad".

