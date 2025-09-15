El reconocido físico y emprendedor argentino Matías Travizano falleció este sábado a los 46 años en un accidente de montaña en California mientras entrenaba para escalar el Mont Blanc en los Alpes europeos. Fue figura central en el sector emprendedor y un contacto clave para el Gobierno de Javier Milei para su visita a Silicon Valley.

El viaje a Mont Blanc estaba planeado junto a otros empresarios, entre ellos el argentino Emiliano Kargieman, fundador de Satellogic, quien confirmó que el accidente se dio durante un entrenamiento. Por este viaje, Travizano había confirmado que no iba a participar en el Foro Argentino de Inversiones, organizado por la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (ARCAP).

Físico, emprendedor y fanático de los deportes extremos

También conocido como “Mat”, el argentino fundó Grandata, una empresa de big data con base en California, que vendió en noviembre de 2024. Travizano fue el creador de una tecnología para descifrar la capacidad de pago de una persona a través de datos de celulares, sin necesidad de recurrir a información financiera tradicional.

El físico era cercano de Demián Reidel, exasesor presidencial y actual presidente de Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA), con quien contribuyó a abrir las puertas de Silicon Valley a la delegación argentina. Luego de esa visita, un comunicado del Gobierno en mayo de 2024 los mencionó como parte de los “asesores presidenciales”.

El emprendedor defendió la idea de transformar a la Argentina en un centro de inteligencia artificial. En un artículo escribió: “El país tiene condiciones que brindan una ventana de oportunidad como un posicionamiento geopolítico convenientemente alejado de los focos de conflicto, educación técnica de calidad, talento técnico, conectividad, energía, agua, etc”.

A sus 20 años, “Mat” conformó el grupo de jóvenes que exploraba el mundo de la seguridad informática. Su primer emprendimiento se llamó Underground Security Systems Research Back (USSR Back).

Luego en 2007 fundó Binaria, una compañía que ofrece soluciones de inteligencia de marketing mediante el estudio del comportamiento de usuarios en redes sociales. De esta iniciativa nace GranData, que fundó en 2012 junto a Martín Minnoni y Nicolás Goulu.

Junto a la delegación del Gobierno nacional que viajó a Silicon Valley en 2024

Sobre la visita del presidente en California, Trovizano elaboró un artículo que posteó en X y publicó en el portal Seúl, titulado “Milei en Silicon Valley: AI, oportunidades y aceleración”. Allí contó que tuvo “la suerte, gracias a la invitación de Demian Reidel, de acompañar al Presidente Milei en su gira por Silicon Valley”.

De esa experiencia, señaló que “fue muy interesante no sólo asistir de primera mano al interés que despertó Milei en los líderes de la tecnología que viene cambiando el mundo en el último tiempo, sino también ver las oportunidades concretas que se abren para Argentina en el campo de la inteligencia artificial”.

