Reapareció Luis Juez con duras críticas a LLA: "Estoy cansado de decir cosas y decirlas al pedo"

Luis Juez tuvo en la jornada de ayer sábado su reaparición pública en la Sociedad Rural de Río Cuarto, en un acto de campaña de La Libertad Avanza (LLA) junto a candidatos a diputados oficialistas. La vuelta del senador nacional al ruedo se da tras los duros ataques mediáticos recibidos por el "Gordo Dan" (Daniel Parisini), lo que generó muestras de solidaridad de parte de todo el arco político. Sin embargo había algunas dudas respecto a qué tipo de apoyo brindaría Juez a las huestes de LLA tras los ataques tuiteros de sus figuras más reconodidas, al menos en el mundo de las redes sociales.

En su vuelta, el senador del Frente Cívico se mostró notablemente enojado: “Tengo una mirada muy particular. No soy de La Libertad Avanza. No me voy a pintar de violeta, no me voy a afiliar a la Libertad Avanza. Tengo una buena relación con el presidente, pero lo acompaño desde mi experiencia. Y mi experiencia dice que no alcanza con la foto del tren fantasma. Hay que trabajar, meterse, involucrarse, estar, entender que hay temas que no admiten dilación, no comprarse quilombos al pedo, no cavar trincheras innecesarias, no romper diálogos fundamentales”, indicó.

El legislador cordobés cuestionó la forma actual de hacer política: “No es confrontando con todo el mundo, no es peleando con todo el mundo, es gestionando”, indicó en diálogo con Puntal de esa ciudad.

Juez subrayó la desatención a áreas clave: “Nadie sabe cómo se llama el Ministro de Educación o el de Salud. Hace dos años tenemos un quilombo con las universidades públicas, y nadie lo conoce al Ministro de Educación”.

También apuntó contras los embates del Gobierno en torno al Hospital Garrahan: “¿Atender las necesidades del hospital de referencia más importante que es el Garraham puede desfinanciar al Estado? Eso quiere decir que tenemos pegado con saliva el equilibrio fiscal”.

¿Qué dijo sobre los ataques tuiteros?

El senador se refirió a las ofensas recibidas tras su voto en el Senado en torno a los recursos para discapacidad: “Mi hija no le no le insume al estado un peso. Milagro no va a tener nunca una pensión del estado. Nosotros porque tiene dos padres que vamos a entregar nuestra vida por ella. Ahora yo tengo que hablar por los que no pueden hablar, tengo que levantar la voz . No me van a venir a correr a mí cuatro cuatro boludos atrás de una pantalla de computadora. A mí no me van a venir a correr con un con un WhatsApp ni con redes sociales a pedirme que me silencie y no hable".

Juez también criticó la política de desmantelamiento de organismos esenciales, instando a la reflexión: “Puedo venir yo a ponerle en el cajón el último clavo del cajón al INTA cuando es fundamental. No podes llenar las instituciones de punteros, pero eso no significa que destruyamos las instituciones. Podemos en una provincia metalmecánica como Córdoba destrozar el INTI cuando es fundamental para la producción agropartista. La solución no es destruir la institución sino mejorarla”.

A pesar de su apoyo a la alianza con LLA en Córdoba, el senador emitió una clara advertencia al gobierno nacional: "Es un error y yo lo digo con sinceridad, si vos querés ayudar, tenés que hacerlo de la experiencia. Yo me he enojado mucho estos últimos 20 días. Me he enojado porque estoy cansado de decir las cosas y decirlas al pedo”, completó.