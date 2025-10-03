Tras el ultimátum de Trump, Hamas aceptaría entregar a todos los rehenes de Israel

Hamas anunció que está dispuesta a liberar a todos los rehenes israelíes que había mantenido cautivos en Gaza, tras recibir la propuesta de alto el fuego presentada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

"El movimiento anuncia su aprobación para la liberación de todos los rehenes, vivos y restos, de acuerdo con la fórmula de intercambio incluida en la propuesta del presidente Trump", dijo la organización islamista palestina en un comunicado.

Además, las autoridades de Hamas se mostraron dispuestas a aceptar la fórmula de intercambio planteada por Trump pero con la condición de "discutir los detalles", dejando abierto el interrogante respecto a uno de los ejes del plan: el desarme de la organización. Este anuncio representó un giro significativo desde que Israel rompió el alto al fuego de marzo, lo que congeló los esfuerzos de paz de los negociadores internacionales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Qué dice el comunicado de Hamas

"El Movimiento de Resistencia Islámica Hamas valora los esfuerzos árabes, islámicos e internacionales, así como los esfuerzos del presidente estadounidense, Donald Trump, que llaman a detener la guerra en la Franja de Gaza, el intercambio de prisioneros, la entrada inmediata de ayuda, el rechazo a la ocupación de la Franja y el rechazo al desplazamiento de nuestro pueblo palestino de ella", señaló el texto difundido este viernes 3 de octubre.

En el marco del cierre de la 80 Asamblea General de la ONU, el presidente de Estados Unidos se reunió con el mandatario israelí Benjamin Netanyahu para unificar criterio en torno a una nueva propuesta para el alto al fuego. Ocurrió en medio de la presión internacional por las denuncias de genocidio en Franja de Gaza y las protestas dentro de las fronteras de Israel para la liberación de los cautivos. El resultado fue un plan que implica la liberación de todos los rehenes como condición para un alto el fuego y una posible resolución del conflicto.

A pesar de la histórica desconfianza entre ambas partes, Hamas aceptó participar en las negociaciones, lo que generó expectativas sobre la posibilidad de un acuerdo más amplio. Sin embargo, falta para conocer los detalles específicos del intercambio en función de las negociaciones de las partes.

En tanto, anuncio de Hamas se produjo en un contexto de creciente preocupación internacional por la situación humanitaria en Gaza, en medio de denuncias de genocidio y crímenes de guerra cometidos por las Fuerzas de Defensa de Israel que le valieron una orden de arresto tanto a Netanyahu como a su exministro de Defensa, Yoav Gallant.

A casi dos años de la masacre del 7 de octubre, la propuesta de Trump ofreció una salida potencial pero el camino hacia un acuerdo definitivo sigue siendo incierto.

Noticia en desarollo...