Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para Gaza y advierte a Hamas: “Se resolverá por las buenas o por las malas”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunciaron en la Casa Blanca un plan de paz de 20 puntos para Gaza. La propuesta incluye un alto el fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes en un plazo de 72 horas y la conformación de una junta de gobierno temporal para administrar el enclave.

El propio Trump encabezaría esa junta junto al ex primer ministro británico Tony Blair y otros referentes internacionales. El mandatario norteamericano aseguró que Estados Unidos dará a Israel “pleno respaldo” en caso de que Hamas rechace el acuerdo.

La advertencia de Netanyahu a Hamas

Netanyahu remarcó que Israel actuará de manera unilateral si Hamas no cumple con los términos. “Esto se puede resolver por las buenas o por las malas, pero se resolverá”, enfatizó el primer ministro israelí, reafirmando la determinación de su gobierno de poner fin al conflicto.

Por su parte, Trump pidió a la población palestina “tomar las riendas de su destino” y aceptar el plan como camino hacia la paz.

Disculpa formal a Catar

En paralelo al anuncio, Netanyahu ofreció disculpas al primer ministro de Catar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, por un ataque israelí contra objetivos de Hamas en ese país que derivó en la muerte de un militar catarí.

La Casa Blanca informó que el líder israelí expresó su pesar y garantizó que no se repetirán acciones de ese tipo. Trump calificó la conversación entre ambos como un diálogo “de corazón a corazón”.

Contexto internacional y tensiones políticas

El lanzamiento del plan de paz ocurre en un escenario diplomático complejo. Israel enfrenta crecientes críticas internacionales y tensiones dentro de su propia coalición de gobierno. Al mismo tiempo, la administración Trump presiona por una resolución rápida al conflicto.

A pesar de las dificultades, Trump se mostró confiado: “Creo que estamos muy cerca. Aún no hemos terminado, pero soy optimista”.