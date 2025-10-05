Los líderes de Hamás pidieron este domingo un acuerdo "inmediato" para intercambiar rehenes por prisioneros antes de que comiencen las negociaciones indirectas sobre el plan de 20 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destinado a poner fin a la guerra en la Franja de Gaza. A medida que avanzan las negociaciones, que ya están previstas y durarán un par de días, afirmó “veremos cómo resulta, pero me dicen que va muy bien”.

Una de las principales novedades de la jornada son las declaraciones del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, quien señaló que en caso de acuerdo, los bombardeos israelíes deberán "cesar".

Apenas faltan dos días para el segundo aniversario del ataque del 7 de octubre de 2023, considerado sin precedentes por el movimiento islamista palestino, que desencadenó la actual escalada bélica, y el ejército israelí mantuvo los bombardeos. Durante toda la jornada, y a pesar del llamado realizado el viernes para que Israel detenga los bombardeos, al menos 15 palestinos murieron, mientras la tensión en el territorio palestino se mantiene elevada.

Cientos de gazatíes se reúnen cada día frente a los centros de distribución de ayuda, buscando pan, agua o medicinas

Las conversaciones partirán del plan de paz impulsado por el presidente estadounidense, quien envió a Steve Witkoff y a su yerno Jared Kushner para mediar en El Cairo y El Arish. Algunos de los objetivos principales incluyen un alto al fuego inmediato, el intercambio de 250 presos condenados a cadena perpetua y más de 1.700 gazatíes detenidos desde 2023, incluyendo mujeres y niños, con la aprobación de Hamás y la participación activa de Qatar y Estados Unidos.

A lo largo de este viernes, Trump reveló que Hamás había respondido positivamente a su propuesta para poner fin al conflicto de manera inmediata. Posteriormente, en un video publicado en su red social de Truth Social, calificó el día como “un gran día” y describió los recientes acontecimientos como “sin precedentes y sumamente significativos”.

Dado que las negociaciones están programadas para comenzar mañana, según un funcionario egipcio y tres fuentes israelíes, el mandatario advirtió nuevamente: “No toleraré demoras, ni ningún resultado en el que Gaza vuelva a representar una amenaza. Hagamos esto rápido. ¡Todos serán tratados de manera justa!”.

Donald Trump amenaza a Hamás con la “aniquilación total” si no entrega el control de Gaza a Israel

El presidente de Estados Unidos advirtió este domingo que Hamás podría enfrentar la “aniquilación total” si se niega a ceder el control de la ciudad de Gaza, según el plan de paz que propuso para poner fin a la guerra entre Israel y el grupo islamista palestino. Acerca del compromiso de este último, que aceptó liberar a los rehenes israelíes como parte de la primera fase del plan, señaló que “solo el tiempo dirá” si efectivamente se cumple.

Según Donald Trump, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu apoya suspender los bombardeos y respalda su visión para el devastado enclave, además de haber acordado una "línea inicial de retirada" de sus posiciones en la Franja. A pesar de ello, el ejército continuó sus ataques, causando cerca de 60 muertos, según informó la Defensa Civil local.

Aseguró el republicano entonces que, una vez que Hamás acepte, un alto el fuego entrará inmediatamente en vigor.

El terrorismo de Hamas no justifica la destrucción sistemática de Gaza

El republicano también indicó que pronto tendrá mayor claridad sobre las intenciones de Hamás y expresó su expectativa de que se haga realidad su propuesta de alto el fuego, que comenzaría una vez concretada la entrega de todos los rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos. Así, mañana se realizará la reunión en El Cairo, Egipto, donde las delegaciones israelí y palestina mantendrán contactos para cerrar los detalles del plan de paz.

MV