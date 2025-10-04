Gaza denunció que 70 personas murieron este sábado como consecuencia de nuevos ataques israelíes: "Continúa el genocidio"

Pese al pedido expreso del presidente Donald Trump a Benjamín Netanyahu para que cese sus ataques, el gobierno de la Franja de Gaza, bajo control del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) denunció que, desde la madrugada de este sábado 4 de octubre, fueron víctimas de, por lo menos, 93 bombardeos israelíes que dejaron 70 muertos.

La oficina de prensa del gobierno gazatí anunció que “la ocupación israelí continúa su genocidio a pesar de los llamados a detener los bombardeos: 93 ataques de aviación y artillería en 24 horas que han dejado 70 mártires en la Franja de Gaza”.

Donald Trump dijo que Hamás está "listo para una paz duradera" y pidió a Israel "parar inmediatamente los bombardeos"

A continuación, remarcaron que Israel “continúa su brutal agresión ignorando los llamamientos a un alto el fuego del presidente estadounidense, Donald Trump, y la respuesta positiva ofrecida a la propuesta. Responsabilizamos plenamente a la ocupación israelí de estos crímenes y hacemos un llamamiento al gobierno estadounidense y a la comunidad internacional para que tomen medidas serias, eficaces y urgentes para detener la agresión”.

Donald Trump junto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu

Israelíes y palestinos se reunirán en Egipto para negociar la paz

Este sábado, el Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio anunció que las delegaciones de Israel y del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) se encontrarán el próximo lunes 6 de octubre en El Cairo para negociar los detalles de la propuesta de paz para Gaza que envió Trump.

“Egipto acogerá reuniones de delegaciones israelí y palestina el 6 de octubre de 2025 para debatir las condiciones concretas y los detalles del intercambio de todos los rehenes israelíes y presos palestinos de acuerdo con la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump”, dice el comunicado del gobierno de Egipto.

Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para Gaza y advierte a Hamas: “Se resolverá por las buenas o por las malas”

El objetivo es llegar, en la primera etapa, a un pacto que permita, en un plazo de 72 horas tras la firma del acuerdo, liberar a todos los rehenes de Hamás a cambio de entregar a más de 1700 gazatíes arrestados después del 7 de octubre de 2023 (incluyendo niños y mujeres) y 250 condenados a cadena perpetua.

Según medios norteamericanos, representantes de Qatar y Estados Unidos participarán de estas negociaciones. El primer ministro Netanyahu ya confirmó que enviará una delegación encabezada por Ron Dermer, su ministro de Asuntos Estratégicos. Por su parte, de acuerdo a la información brindada por la cadena CBS, la delegación de Trump estará liderada por Steve Witkoff y Jared Kushner. Por ahora, no se conocen los integrantes de las otras delegaciones.

