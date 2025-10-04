La ONU y líderes mundiales festejaron la posible paz entre Israel y Gaza promovida por Trump

Luego de que el presiente estadounidense, Donald Trump, confirmara este viernes que Hamas aceptó firmar una paz duradera y que le pidiera a Israel el cese del bombardeo, numerosos líderes políticos respaldaron el acuerdo. La Organización de Naciones Unidas (ONU), el premier francés Emmanuel Macron, el británico, Keir Starmer, el gobierno de Egipto fueron algunos de los primeros en pronunciarse.

"El Secretario General se siente alentado por la declaración de Hamas anunciando su disposición a liberar a los rehenes y a participar en las negociaciones de la propuesta del presidente de EEUU. Insta a aprovechar la oportunidad para poner fin al trágico conflicto en Gaza", anunció la ONU durante la tarde del viernes.

Momento antes, el Movimiento de Resistencia Islámica Hamas había difundido un comunicado en el que informaba que valoraba "los esfuerzos árabes, islámicos e internacionales, así como los esfuerzos de Trump, que llaman a detener la guerra en la Franja de Gaza, el intercambio de prisioneros, la entrada inmediata de ayuda, el rechazo a la ocupación de la Franja y el rechazo al desplazamiento de nuestro pueblo palestino de ella".

La toma de posicionamiento de los diferentes líderes mundiales generan presión para que el gobierno de Israel cese el fuego y se siente a firmar la paz. Por el momento, la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu anticipó que: "A la luz de la respuesta de Hamás, Israel se está preparando para la implementación inmediata de la primera fase del plan de Trump para la liberación de todos los rehenes".

A las declaraciones de respaldo de la ONU se sumó Macron, que en su cuenta en X escribió: "¡La liberación de todos los rehenes retenidos y el alto el fuego en Gaza están al alcance de la mano! El compromiso de Hamás debe cumplirse sin más demora".

En el mismo sentido se pronunció el canciller alemán, Friedrich Merz, quien afirmó que el plan representa "la mejor oportunidad para la paz" en el conflicto y que Berlín "apoya plenamente" el "llamamiento de Trump a ambas partes". De la misma forma el primer ministro británico, Keir Starmer, calificó la respuesta de Hamás como "un importante paso adelante" e instó a todas las partes a "aplicar el acuerdo sin demora".

Además de los referentes europeos, también se manifestaron la cancillería de Turquía, Egipto y Qatar. El Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que la decisión de Hamás "brinda una oportunidad para el establecimiento inmediato de un alto el fuego en Gaza". Mientras que Egipto aseguró que espera que "este paso positivo impulse a todas las partes a asumir su responsabilidad, comprometiéndose a implementar el plan del presidente Trump sobre el terreno y poner fin a la guerra".

Los últimos anuncios generan expectativas en el mundo para que termine el asedio sobre la Franja de Gaza y se libere a los rehenes. El conflicto, desencadenado por el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023, dejó, de un lado, 1.219 víctimas civiles, según un conteo de AFP basado en cifras oficiales ese país; y del otro, al menos 66.288 víctimas, en su mayoría mujeres y niños, de acuerdo a las cifras del Ministerio de Salud del territorio bajo control de Hamas, que la ONU considera confiables. Al mismo tiempo, la represalia de Israel incluyó discursos expansionistas de los miembros del gabinete y diversas medidas que provocaron una hambruna masiva.

