Los aeropuertos de Munich y otros países de europa occidental debieron cerrar por drones sin identificación

Los aeropuertos de Múnich, Dinamarca, Noruega y Polonia suspendieron vuelos este viernes luego de que las autoridades detectaran drones no identificados en su espacio aéreo. En el caso del aeropuerto alemán, es la segunda vez consecutiva que se ve obligado a frenar su actividad, lo que afectó a docenas de vuelos y a más de 6.000 pasajeros.

En un comunicado, las autoridades del aeropuerto de Múnich informaron que, "a partir de las 21:30, el tráfico aéreo fue restringido y luego cancelado debido a avistamientos de drones". El aeropuerto espera que el servicio se reanude con normalidad a las 5:00 del sábado.

De acuerdo con lo informado a la AFP por la Policía local, hubo "dos avistamientos simultáneos de drones confirmados por patrullas policiales justo antes de las 23:00 alrededor de las pistas norte y sur". Al mismo tiempo, indicó que los drones se alejaron inmediatamente, antes de que pudieran ser identificados.

En la primera interrupción, la del jueves, se produjo la cancelación de más de 30 vuelos y quedaron casi 3.000 pasajeros varados. Este incidente comenzó a las 20:30 horas, cuando la policía informó que se avistaron drones en áreas cercanas al aeropuerto, incluyendo los pueblos de Freising y Erding. Erding alberga un aeródromo utilizado por el ejército alemán.

Drones 'desconocidos' sobrevolaron la mayor base militar de Dinamarca

Más tarde, ese mismo día, los drones fueron vistos cerca del perímetro del aeropuerto y, ya para las 22 horas, fueron detectados sobrevolando el complejo aeroportuario. Los avistamientos terminaron alrededor de la medianoche, pero no antes de causar el cierre de ambas pistas.

El gobierno alemán se prepara para habilitar el derribo de drones

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, sostuvo que el incidente del jueves fue una "llamada de atención", por lo que se prepara una reforma legal que habilite al ejército a derribar drones si es necesario. El tratamiento de la norma será el próximo miércoles.

"La carrera entre la amenaza de los drones y la defensa contra ellos se está volviendo cada vez más difícil", aseguró Dobrindt al periódico Bild, añadiendo que se necesita urgentemente "más financiación e investigación" sobre el tema a nivel nacional y europeo.

Las interrupciones se produjeron cuando el país celebraba el Día de la Unidad Alemana este viernes, a la vez que Múnich se preparaba para cerrar este fin de semana la fiesta de la cerveza Oktoberfest, que atrae a cientos de miles de personas a la ciudad cada día.

Rusia señala que buscan justificar el gasto militar

Tras las acusaciones en su contra de parte de Estonia y Rumania, el gobierno ruso las rechazó y sostuvo que Europa busca avivar la "histeria" para justificar el aumento del gasto militar.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió a Europa el jueves que las recientes incursiones de drones mostraban que Moscú estaba buscando "escalar" su agresión. En tanto, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, reiteró la semana pasada que solo un país "representa una amenaza para la seguridad de Europa y esa es Rusia".

