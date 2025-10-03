Hamas responde al plan de Trump y se declara listo para liberar rehenes

Hamas anunció este viernes que está dispuesto a liberar a todos los rehenes israelíes y a entregar la administración de la Franja de Gaza a un gobierno palestino de tecnócratas, en el marco del plan de paz de 20 puntos presentado por el presidente Donald Trump. La organización indicó que aceptaba “algunos aspectos” de la propuesta, pero que buscaría negociar otros, como las condiciones de desarme, que ha rechazado en el pasado.

Trump, quien dio plazo hasta el domingo para una respuesta, celebró el anuncio y afirmó que “Hamas está listo para una paz duradera” e instó a Israel a detener los bombardeos para que la liberación de rehenes pueda concretarse de forma “segura y rápida”.

Detalles de la propuesta

El plan de Trump, presentado junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, establece que Hamas debe liberar de inmediato a los 48 rehenes restantes, de los cuales se estima que unos 20 siguen con vida, y ceder el poder en Gaza. A cambio, Israel detendría su ofensiva militar, liberaría prisioneros palestinos y permitiría la llegada de ayuda humanitaria y la reconstrucción del enclave.

Además, la gobernanza del territorio quedaría bajo un esquema internacional supervisado por Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair. Sin embargo, el documento no contempla una reunificación con Cisjordania ni un horizonte hacia un Estado palestino.

Reacciones y tensiones

Aunque Hamas destacó su “aprobación de la liberación de todos los prisioneros de la ocupación” y valoró los esfuerzos de Trump y de potencias árabes, también calificó el plan de “vago y ambiguo”. La Casa Blanca no emitió comentarios inmediatos tras la declaración del grupo.

La guerra en Gaza, iniciada tras los ataques del 7 de octubre de 2023 que dejaron 1.200 israelíes muertos y 251 secuestrados, ha provocado más de 66.000 víctimas palestinas, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas. La ofensiva de Israel ha desplazado a casi el 90% de la población y devastado la infraestructura del enclave.

El anuncio de Hamas abre la posibilidad de un nuevo escenario diplomático en Medio Oriente, con Trump como mediador directo y con la mirada internacional puesta en la viabilidad de su plan.