La feroz justicia de Irán anunció que ejecutó a otros seis 'terroristas separatistas'

Este sábado 4 de octubre, el poder judicial de Irán informó la ejecución de seis personas a las que definió como “terroristas” por realizar ataques contra la región petrolera más importante del país. “La sentencia de muerte para seis 'terroristas separatistas', que en los últimos años habían llevado a cabo una serie de operaciones armadas y atentados con bombas contra la seguridad en la provincia de Juzestán, se ejecutó hoy al amanecer”, dice el comunicado oficial.

Por ahora, no se conoce ni la identidad de los ejecutados ni los detalles específicos sobre su arresto y condena. Solo se anunció que confesaron “haber planeado y ejecutado actos de sabotaje, como fabricar y colocar bombas". Además, el poder judicial los hizo responsables de la muerte de dos policías y dos miembros de la fuerza paramilitar Basij ocurridas en los años 2018 y 2019.

El sábado también se ejecutó, por ahorcamiento, a Saman Mohammadi, quien se encontraba detenido desde 2013. Supuestamente, había estado involucrado en robos a mano armada, secuestros, el asesinato de un recluta y la muerte, en 2009, de la persona que dirigía las oraciones colectivas del viernes en la ciudad de Sanandaj.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, la República Islámica (que aplica la pena máxima a través del ahorcamiento) es el segundo país del mundo en ejecuciones, solo superado por China.

Irán afirmó que ejecutó a “uno de los espías más importantes” de Israel

El lunes 29 de septiembre, Irán anunció que ejecutó a “uno de los espías más importantes” de Israel. Se trata de Bahman Choubi Asl. Según el informe oficial, el hombre colaboró de manera muy estrecha con la inteligencia israelí y tuvo “un acceso privilegiado a las bases de datos vitales y soberanas” de la República Islámica.

Supuestamente, gracias a esa información, los ataques israelíes realizados en junio lograron matar a importantes mandos militares y destacados científicos del programa nuclear.

A comienzos de agosto, el poder judicial iraní anunció que comenzaría una investigación para identificar a los espías y, poco después, 20 personas fueron detenidas, acusadas de venderle información a Israel.

HM