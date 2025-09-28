Vuelven a activarse las sanciones de la ONU contra Irán por la 'sombra bélica' de su programa nuclear

Este sábado 27 de septiembre, a las 20:00, hora de Nueva York, volvieron a activarse sanciones de la ONU contra Irán por su programa nuclear, ua medida que aprobó el Consejo de Seguridad pese a los intentos de China y Rusia por demorar su entrada en vigencia.

Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, le pidió a Irán que acepte abrirse al diálogo: "La diplomacia sigue siendo una opción: un acuerdo sigue siendo la mejor salida para el pueblo iraní y el mundo. Para que eso ocurra, Irán debe aceptar conversaciones directas, realizadas de buena fe, sin demoras ni confusiones”.

Masoud Pezeshkian en la ONU: "Las saqnciones son inaceptables", señaló. (FOTO AFP)

Por su parte, el presidente iraní Masud Pezeshkian habló este sábado con periodistas en Nueva York y señaló que Estados Unidos le pidió que renunciara a todo su uranio enriquecido para conseguir una moratoria de tres meses en las sanciones de la ONU. “Eso es totalmente inaceptable”, aseguró el mandatario, antes de volver a Teherán.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El grupo de países llamado E3 (Alemania, Reino Unido y Francia) activaron a fines del mes pasado el proceso llamado “snapback” para volver a implementar, en un periodo de 30 días, las sanciones que habían sido levantadas en el año 2015.

Irán defendió su programa nuclear ante la ONU y denuncia ataques de EE.UU. e Israel como "agresión salvaje"

Una situación que ya había denunciado Pezeshkian diciendo que Francia le había hecho una propuesta similar a la Estados Unidos, pero con una moratoria de solo un mes. “¿Por qué íbamos a meternos en una trampa así y encontrarnos con la soga al cuello cada mes?", dijo el presidente iraní.

Los ministros de Relaciones Exteriores del E3 emitieron un comunicado conjunto donde expresaron que “la reimposición de sanciones de la ONU no es el fin de la diplomacia. Urgimos a Irán abstenerse de cualquier acto de escalada y volver a cumplir sus obligaciones legalmente vinculante de salvaguarda”.

Como respuesta, Irán convocó a consultas a sus embajadores en Alemania, Reino Unido y Francia, de acuerdo a la televisión estatal. El E3 dice que Teherán no realizó “gestos concretos” para llevar tranquilidad al resto del mundo sobre el estado de su programa nuclear, y sobre todo sobre la certeza de que no persigue fines estrictamente bélicos en su eterna batalla con Israel. Se le habían pedido tres condiciones específicas para apaciguar a sus críticos: reanudar las negociaciones con Norteamérica; permitir el acceso de los inspectores de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) a las instalaciones nucleares de Fordo, Natanz e Isfahán, atacadas en junio pasado por Estados Unidos e Israel; y habilitar un procedimiento para garantizar que las reservas de uranio enriquecido "están seguras".

Tras el conflicto de 12 días con Israel, en junio pasado, Irán canceló sus relaciones con esa agencia de la ONU, pero aceptó a comienzos de este mes cooperar con el organismo nuclear.

Los cinco lugares donde la Tercera Guerra Mundial podría comenzar ahora mismo

Dariush, un ingeniero de 50 años, que vive en Teherán y pidió no dar su apellido, habló con AFP y aseguró que “la situación (económica) actual ya era muy complicada, pero ahora empeorará. El impacto del regreso de las sanciones ya es evidente: el tipo de cambio (del dólar frente al rial, la moneda nacional) está aumentando, lo que provoca un aumento de los precios”. Sus palabras fueron rápidamente confirmadas porque este sábado 27 de septiembre un dólar se cambiaba en el mercado negro por 1,12 millones de riales, aproximadamente, marcando otro récord.

Moscú anunció que no aplicaría las sanciones ordenadas por la ONU, al considerarlas "no validas". Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Vladimir Putin, remarcó que el rechazo del texto ruso-chino que pedir retrasar el restablecimiento de las sanciones “expuso la política de Occidente de sabotear la búsqueda de soluciones constructivas”, y denunció “chantajes para lograr concesiones unilaterales de Teherán”.

Sergei Lavrov, canciller ruso, intentó demorar las sanciones contra Irán y dijo que el Kremlin "no las aplicará".

Cuestionamientos a Irán

El año 2015 las principales potencias occidentales firmaron un acuerdo con el régmen iraní para monitorear actividades nucleares de ese país a cambio de levantar progresivamente y bajo determinadas condiciones las duras sanciones que regían hasta entonces. Sin embargo, en 2018, durante su primer presidencia, Donald Trump decidió salir, unilateralmente, de este pacto, y reestablecer las sanciones del lado de Estados Unidos.

La situación es simple: desde Occidente, básicamente EE.UU. e Israel, piensan que Irán quiere obtener armas atómicas, disfrazando sus intenciones en temas como teconlogía o medicina. Teherán rechaza esa acusación y reivindica su derecho a tener su propio programa nuclear civil.

Irán cuenta, de acuerdo a los expertos en Europa, ya con unos 450 kilos de uranio enriquecido al 60%, que, si se enriquece al 90%, permitiría fabricar entre 8 y 10 bombas nucleares. Pezeshkian negó esta semana, ante la ONU, de manera terminante esa posibilidad: “Irán nunca ha intentado ni intentará fabricar una bomba atómica. No queremos armas nucleares”. Mientras tanto, volverán las sanciones y presiones económicas.

HM/HB