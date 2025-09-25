Escalofriante advertencia de Rusia a la OTAN: derribar aviones rusos conducirá a la guerra

Derribar aviones rusos conducirá a la guerra, dijo un enviado del Kremlin en una escalofriante advertencia a la OTAN, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considerara que la Alianza debería derribar los aviones rusos en caso de violación del espacio aéreo.

Alexey Meshkov, embajador de Rusia en Francia, respondió a la declaración de Trump, afirmando que derribar sus aviones "sería una guerra" entre Rusia y la OTAN.

"Sabes, hay muchos aviones de la OTAN que violan el espacio aéreo ruso, deliberadamente o no, pero sucede con bastante frecuencia. No son derribados después", dijo a la cadena RTL.

El diplomático redobló la negación de Rusia de cualquier participación en las recientes incursiones de aviones no tripulados en Europa del Este. "Rusia no hace eso, juega con cualquiera. No es realmente lo nuestro", agregó, enfatizando que Occidente había "engañado" a Moscú "en muchas ocasiones".

La amenaza se produce en medio de crecientes tensiones entre Moscú y sus vecinos europeos, con Rusia acusada de violar su espacio aéreo después de una serie de incursiones de drones.

Polonia está buscando aprobar una ley que permitirá a sus militares derribar drones rusos sobre Ucrania sin necesidad de la aprobación de la OTAN o la Unión Europea después de que varios cruzaran su territorio a principios de este mes.

Rusia niega haber violado el espacio aéreo de la OTAN y critica las acusaciones

El portavoz del Kremlin, por su parte, calificó de "histeria" las acusaciones de incursiones de aeronaves rusas en el espacio aéreo de países de la OTAN.

"Hay histeria sobre nuestros pilotos militares que supuestamente habrían infringido ciertas reglas e invadido un espacio aéreo", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Estas afirmaciones son "infundadas", dijo a la prensa. "Nuestra aviación militar respeta todas las reglas y regulaciones aéreas", aseguró.

La víspera el presidente estadounidense opinó que los países de la OTAN deberían derribar los aparatos rusos que violen su espacio aéreo, después de tres incursiones de drones o aviones de combate en territorio de la Alianza en menos de dos semanas.

"Sí, lo creo", respondió Trump cuando un periodista le preguntó si los miembros del tratado tienen que abatir las naves rusas en caso de violación del territorio.

El republicano, sin embargo, soslayó las preguntas sobre si cree que su homólogo ruso, Vladimir Putin, tiene intención de poner fin al conflicto en Ucrania. "Se lo diré dentro de un mes, ¿de acuerdo?".

La tensión entre la OTAN y Rusia aumentó en las últimas semanas después de que varios aparatos rusos, cazas y drones, han sido detectados sin permiso sobrevolando espacio aéreo de países del este de Europa que son socios de Estados Unidos en el tratado de defensa mutuo.

Rusia negó en cada ocasión cualquier responsabilidad, pero la OTAN advirtió el martes a Moscú que la "escalada" debe cesar y aseguró estar preparada para defenderse por todos los medios.

El lunes Dinamarca tuvo que cerrar el aeropuerto de Copenhague tras el sobrevuelo de drones de origen desconocido. A principios de este mes Polonia, Rumania y Estonia denunciaron la violación de su espacio aéreo por aeronaves rusas.

En la noche del 9 al 10 de septiembre, una veintena de drones penetraron en Polonia y cazas neerlandeses derribaron tres de ellos, hecho inédito en la historia de la Alianza desde su creación en 1949.

Se trató de la primera vez que los drones rusos fueron derribados sobre territorio de la OTAN desde el comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, advirtió que "la situación nos acerca más a un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial".

Funcionarios europeos calificaron la medida de Vladimir Putin como una provocación deliberada y la OTAN se vio obligada a enviar aviones de combate para derribarlos.

