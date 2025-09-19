La apocalíptica predicción de un militar: cómo un apagón en el Báltico desataría la Tercera Guerra Mundial

En un análisis detallado y escalofriante, el general británico Richard Shirreff, ex Comandante Supremo Adjunto de las Fuerzas Aliadas en Europa para la OTAN entre 2011 y 2014, esbozó un escenario hipotético pero plausible para el inicio de la Tercera Guerra Mundial.

Shirreff, un oficial retirado con 37 años de servicio en el Ejército Británico y autor de obras sobre estrategia militar, basa su predicción en las tensiones actuales entre superpotencias, destacando la coordinación entre Rusia y China como el catalizador de un conflicto global que podría comenzar en noviembre de 2025 y culminar en el derrumbe de la alianza occidental.

No es China ni Corea: la potencia asiática que compró 10 cazas por temor a la Tercera Guerra Mundial

En una nota publicada en el diario británico The Daily Mail, Shirreff advierte que el conflicto no surgiría de la nada, sino de una estrategia calculada por los líderes chinos y rusos para explotar las debilidades de Occidente.

Citando al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien recientemente describió a Vladimir Putin como el "socio junior" de Xi Jinping, el general subraya que Rusia, dependiente del apoyo financiero y militar chino en su guerra contra Ucrania, actuaría como un "perro de ataque" para distraer a Europa mientras China avanza sobre Taiwán.

El posible escenario para el estallido de la Tercera Guerra Mundial

El escenario se inicia el 3 de noviembre de 2025, con un apagón masivo en Vilnius, la capital de Lituania, que paraliza servicios esenciales como hospitales y bancos, desencadenando saqueos y disturbios.

Shirreff describe cómo este ciberataque, atribuido a malware en la red eléctrica heredada del sistema soviético BRELL, se extiende rápidamente a Letonia y Estonia, aislando a los Estados Bálticos de la red europea para contener el virus. El presidente lituano Gitanas Nauseda impone la ley marcial y un toque de queda, mientras informes iniciales apuntan a agitadores de Bielorrusia como instigadores del caos.

Al día siguiente, el 4 de noviembre, Putin moviliza tropas en Kaliningrado y Bielorrusia, alegando la necesidad de proteger a residentes rusoparlantes. Shirreff detalla un enfrentamiento en el lago Vistytis, en el extremo norte del Corredor de Suwałki, donde tropas lituanas y checas responden a un ataque de guerrilleros, posiblemente mercenarios chechenos.

Según Shirreff -nacido en Kenia en 1955 y educado en la Universidad de Oxford, donde estudió Historia Moderna- esto llevará a una invasión rusa para controlar este estratégico pasillo de 65 millas, el único enlace terrestre entre los Bálticos y el resto de la UE. Aviones rusos SU-27 y MiG-31, armados con misiles Kinzhal, sobrevuelan la frontera, afirmando dominio aéreo.

Crece el temor a una Tercera Guerra Mundial en Europa Occidental

En respuesta, Rutte invoca el Artículo 5 de la OTAN, que considera un ataque a un miembro como un ataque a todos. Sin embargo, Shirreff pinta un panorama de parálisis: el presidente estadounidense Donald Trump, en su residencia de Mar-a-Lago, minimiza la amenaza, y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, cuestiona la necesidad de declarar guerra por "aviones volando bajo".

En el Reino Unido, el jefe de la Fuerza Aérea, Sir Richard Knighton, advierte al primer ministro Keir Starmer contra un desafío aéreo, dada la superioridad de las defensas rusas S-300 y S-400 en Kaliningrado.

Para el 5 de noviembre, el batallón multinacional de la OTAN en Rukla, Lituania, sufre un bombardeo artillero ruso, forzando su retirada con más de 50 bajas. Shirreff destaca el colapso público de la OTAN cuando Trump publica en Truth Social un mensaje elogiando su llamada con Putin y describiendo a Lituania como un "país fallido".

Tanques rusos entran en Vilnius, aprovechando el apagón para superar la resistencia local, mientras Alemania prioriza la evacuación de sus tropas y el batallón británico en Estonia se prepara para una invasión inminente, advirtió Sherriff.

Orban advierte: si Ucrania entra en la OTAN, se desata "la Tercera Guerra Mundial al día siguiente"

El 6 de noviembre, Xi Jinping elogia la acción rusa y promete apoyo material, incluyendo municiones y misiles hipersónicos DF-17, exponiendo a la OTAN como un "tigre de papel". Shirreff critica décadas de negligencia occidental en defensa, priorizando el gasto social sobre el militar, lo que ha debilitado las fuerzas armadas.

Esa noche, China lanza un bombardeo masivo sobre Taiwán: miles de cohetes destruyen aeropuertos, puertos y centros de mando, seguidos por decenas de miles de drones que atacan objetivos militares y civiles en Taipéi, eliminando a políticos, periodistas y líderes empresariales.

Al día siguiente, el 7 de noviembre, buques chinos, incluyendo portaaviones Type 076 y anfibios Type 075, bloquean la isla. Fuerzas especiales chinas parachutan para neutralizar defensas restantes, mientras 750.000 soldados se concentran en el Estrecho de Taiwán con barcazas equipadas para desembarcos.

Shirreff narra el pánico en Taiwán, con canales de noticias cerrados y desinformación china dominando las redes sociales. Trump amenaza con sanciones, pero evita compromisos militares, viendo una oportunidad económica para EE.UU. en semiconductores.

El gobierno taiwanés se rinde horas después, tras una declaración francesa reconociendo el derecho chino a anexar la isla. En el Reino Unido, Starmer ordena la retirada del portaaviones HMS Queen Elizabeth del Mar de China Meridional y del batallón en Estonia, sellando el cambio radical en el equilibrio global: China controla Taiwán, Rusia avanza en Ucrania y los Bálticos, y la OTAN se desintegra.

Shirreff concluye que este escenario, aunque ficticio, resalta la urgencia de rearmar Europa y fortalecer defensas, como el plan de una franja defensiva de 30 millas en la frontera báltica. Con Trump en el poder hasta 2028, el general urge a actuar pronto para evitar que Rusia y China aprovechen la ventana de vulnerabilidad occidental, transformando el mundo en un orden dominado por autocracias.

(ds)