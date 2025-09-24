Irán defendió su programa nuclear ante la ONU y denuncia ataques de EE.UU. e Israel como "agresión salvaje"

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó ante la Asamblea General de la ONU que el programa nuclear de su país tiene fines exclusivamente pacíficos. “Irán nunca ha buscado ni buscará fabricar una bomba nuclear”, declaró, reiterando la postura histórica de Teherán en medio de la presión internacional por sus avances en el sector.

El mandatario sostuvo que su país defendió durante años la idea de un Medio Oriente libre de armas de destrucción masiva. Además, recordó que el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, emitió un edicto religioso en el que se prohíbe el desarrollo de armamento nuclear.

Pezeshkian calificó los ataques militares de Estados Unidos como "una agresión salvaje".

Pezeshkian denunció los ataques militares lanzados en junio por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní, a los que calificó como una “agresión salvaje” en violación del derecho internacional. Según indicó, el conflicto se prolongó durante 12 días y dejó más de un millar de víctimas fatales, entre ellas civiles y dirigentes militares.

En ese sentido, acusó a Israel de ser el principal factor de inestabilidad regional, señalando sus operaciones en Gaza, Yemen, Siria, Líbano y Qatar. También responsabilizó al gobierno israelí por lo que describió como un “genocidio” en los territorios palestinos.

El jefe de Estado iraní cuestionó además la postura de las potencias europeas que, junto con Estados Unidos, buscan reimponer sanciones suspendidas tras el acuerdo nuclear de 2015. “Se presentaron falsamente como partes de buena reputación y denigraron los esfuerzos sinceros de Teherán”, sostuvo, en referencia a las negociaciones con Francia, Alemania y Reino Unido.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, mantuvo esta semana un encuentro con sus pares europeos en los márgenes de la Asamblea General, aunque sin avances concretos. Si las sanciones se reactivan en las próximas horas, podrían impactar con fuerza en la economía iraní, en particular en los sectores energético y financiero.

Javier Milei criticó abiertamente a la ONU durante su exposición

En su discurso ante la Asamblea General, el presidente argentino defendió una política exterior argentina basada en la libertad, la dignidad humana y el respeto a la propiedad privada. Planteó que el país se alinea con los principios fundacionales del organismo internacional, siempre que estos no deriven en imposiciones sobre los ciudadanos.

El presidente cuestionó la evolución de Naciones Unidas, a la que acusó de haberse transformado en un “gobierno supranacional de burócratas” que pretende imponer modelos de vida a las naciones y a los individuos. “Pasamos de una organización que mediaba por la paz a otra que busca decidir qué debe hacer cada país y cada persona en el planeta”, advirtió.

Pese a esas críticas, Milei ratificó su compromiso con la cooperación internacional para abordar los grandes desafíos globales. “Existen problemas que requieren del diálogo entre naciones, pero debemos rechazar las extralimitaciones que suelen acompañar a agendas nobles”, afirmó desde la sede de la ONU.

