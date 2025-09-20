La ONU reimpuso sanciones a Irán por su programa nuclear

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó ayer la reimposición de fuertes sanciones económicas a Irán por su programa nuclear.

Reino Unido, Francia y Alemania, signatarios de un acuerdo de 2015 conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) destinado a impedir que Teherán obtenga armas nucleares, alegan que Irán ha roto sus compromisos en el marco del tratado y promovieron esta acción.

“Instamos a (Irán) a actuar ahora”, dijo la embajadora británica Barbara Woodward después de emitir un voto en contra de una resolución que habría extendido la actual suspensión de las sanciones.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Woodward dejó la puerta abierta a la diplomacia en la Asamblea General de la ONU la próxima semana, cuando los jefes de Estado y de gobierno se reunirán en Nueva York para su cita anual.

El embajador de Irán ante la ONU reaccionó con indignación y calificó la medida de “ilegal”. “La acción de hoy es apresurada, innecesaria e ilegal. Irán no reconoce ninguna obligación de implementarla”, afirmó Amir Saeid Iravani al Consejo de Seguridad de la ONU sobre lo que Teherán considera una “política de coerción”.

Israel, que estuvo en guerra con Irán este año durante 12 días para destruir su capacidad nuclear y balística, instó ayer al mundo a impedir “para siempre” que Teherán se dote de la bomba atómica. “El programa nuclear de Irán no tiene fines pacíficos. Un Irán con armas nucleares significaría que el régimen más peligroso posee el arma más peligrosa, lo que socavaría radicalmente la estabilidad y la seguridad mundiales”, escribió en X el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar. “El objetivo de la comunidad internacional no debe cambiar: impedir que Irán adquiera capacidad nuclear para siempre”, añadió.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, sostuvo ayer que presentó una propuesta “justa y equilibrada” a las potencias europeas para evitar la reimposición de las sanciones. Pero el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que esperaba que las sanciones internacionales fueran reinstauradas para finales de mes, según un extracto de una entrevista transmitida en la televisión israelí.

En una carta a la ONU a mediados de agosto, los tres países europeos señalaron a Irán por haber violado varios de sus compromisos bajo el JCPOA, incluyendo acumular una reserva de uranio que supera en más de cuarenta veces el nivel permitido.

A pesar de conversaciones diplomáticas entre las potencias europeas y Teherán, el trío occidental insistió en que no había progreso concreto.

Rusia y China, que se oponen al llamado “snapback” o retorno de sanciones, necesitaban asegurar nueve votos de los 15 miembros del Consejo para evitar lo que finalmente terminó ocurriendo.