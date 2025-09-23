Macron le dijo a Trump que recibirá el Nobel de la Paz "solo" si resuelve el conflicto en Gaza

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo este martes que su homólogo estadounidense, Donald Trump, podría recibir el premio Nobel de la Paz solo "si detiene" el conflicto entre israelíes y palestinos en la Franja de Gaza.

"Veo a un presidente estadounidense que se moviliza, que reiteró esta mañana ante el podio [de la ONU] 'quiero la paz. Resolví siete conflictos'. Que quiere el premio Nobel de la Paz. El premio Nobel de la Paz solo es posible si usted resuelve este conflicto", declaró Macron, dirigiéndose a Trump.

Macron dijo en una entrevista con la cadena televisiva BFMTV desde el margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York que "solo hay una persona que podría hacer algo en la situación actual: el presidente estadounidense".

"Es necesario presionar al gobierno israelí para que se detenga, detenga el conflicto de Gaza, para que finalmente liberemos a los rehenes" retenidos por el grupo militante palestino Hamas, dijo Macron, quien reconoció que incluso después de su reconocimiento en nombre de Francia de un estado palestino en la Asamblea General, una decisión a la que se opusieron amargamente tanto Trump como Israel, fue Washington quien tuvo influencia sobre Israel.

"¿Por qué él (el presidente de Estados Unidos) puede hacer más que nosotros? No entregamos armas (a Israel) que permitan librar el conflicto de Gaza", dijo Macron, quien también reconoció que un estado palestino "realmente se creará el día en que el Estado de Israel lo reconozca".

¿El posible el sueño de Trump de recibir el Nobel de la Paz?

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, el republicano no oculta su ambición de conseguir un Nobel de la Paz, un galardón que uno de sus grandes rivales demócratas, el expresidente Barack Obama, ganó poco después de asumir el cargo en 2009.

En cada ocasión, el magnate neoyorquino de 79 años repite que "merece" el Nobel, que se otorgará el 10 de octubre, citando su papel en la "resolución" de conflictos, aunque las guerras de Gaza y Ucrania sigan causando estragos y sin visos de terminar de forma inminente.

Pero el Comité Noruego del Nobel reivindica celosamente su libertad de decisión frente a la obsesión de Trump por recibir el Premio. "Por supuesto, vemos que hay mucha atención mediática en torno a algunos candidatos", reaccionó en Oslo el secretario del Comité del Nobel, Kristian Berg Harpviken, "pero eso no influye en absoluto en las discusiones en curso dentro del comité". "El comité examina cada candidatura en función de sus propios méritos", explicó en una entrevista.

Para respaldar su campaña, Trump señaló que varios dirigentes extranjeros, desde el israelí Benjamin Netanyahu hasta el azerbaiyano Ilham Aliyev, propusieron o apoyaron su candidatura. Sin embargo, no es seguro que estas nominaciones hayan llegado a tiempo para 2025. Trump asumió el cargo el 20 de enero, apenas once días antes de la fecha límite para la presentación de candidaturas.

Este año, 338 personas y organizaciones compiten por el premio, aunque la lista se mantiene en secreto. Las candidaturas que se consideran más meritorias se incluyen en una lista restringida y cada una de ellas es evaluada individualmente por un experto. "Cuando el comité delibera, es esta base de conocimientos la que enmarca el debate, y no tal o cual artículo de prensa", afirmó Berg Harpviken.

"Hacemos todo lo posible por organizar el proceso y las reuniones, de manera que no nos veamos indebidamente influenciados por ninguna campaña", agregó Harpviken. "A lo largo de la historia, son pocas las personas que orientaron su carrera con el objetivo de ganar el Premio Nobel de la Paz y que finalmente lo consiguieron".

Aunque sus cinco miembros son nombrados por el Parlamento, el Comité Noruego del Nobel asegura que toma sus decisiones con total independencia del poder político. Prueba de ello es que ignoró las discretas advertencias del gobierno noruego y otorgó el Premio Nobel de la Paz al disidente chino Liu Xiaobo en 2010, lo que provocó una ruptura diplomática entre Pekín y Oslo.

La Guerra en Gaza

La guerra de Gaza estalló tras los ataques del 7 de octubre de 2023 orquestados por el movimiento islamista palestino Hamás en territorio israelí, en los que murieron 1.219 personas, en su mayoría civiles. La represalia israelí en Gaza, gobernada por Hamás, ha provocado la muerte de más de 65.000 palestinos, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud del territorio palestino, cifras que la ONU considera confiables.

