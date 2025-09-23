Luis Caputo, tras la reunión de Milei con Trump: "Hablamos de una cifra específica"

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la reunión del presidente Javier Milei con su par estadounidense, Donald Trump en Nueva York, donde éste manifestó su total apoyo a la gestión libertaria.
Caputo dijo que "fue realmente emocionante la reunión" y aseguró que el Gobierno de los Estados Unidos "no pidio nada a cambio, nosotros por supuesto dijimos lo que ya todos saben que para nosotros es un aliado estratégico, que hay muchas cosas que vamos a hacer juntos".
"A mi no me gusta adelantar cosas que no están concretadas, soy muy respetuoso para esas cosas", remarcó.
Al pedírsele detalles, Caputo manifestó que “no sé si habrá algún anuncio del Secretario del Tesoro (Scott Bessent). Hablamos de una cifra específica pero no puedo decirla”.
El apoyo de Trump
Destacó que Trump dijo "que el presidente Milei está haciendo un trabajo fantástico y que Argentina va por buen camino".
"Nosotros seguimos trabajando día a día, hay que seguir trabajando para los argentinos, que sepan que estamos por el camino correcto, que todos nos estamos matando para sacar el país adelante, que vinimos a hacer las reformas que ningun Gobierno se animó a hacer en 120 años", agregó Caputo.
Acerca del plano político, sostuvo que "tendremos que hacer las coaliciones políticas necesarias para la gobernabilidad y para poder pasar todas las reformas y llevarlas a cabo".
En un mensaje a los argentinos, pidió que "que tengan confianza, que este es un Gobierno que no los va a desilusionar, que ya hay resultados que muestran que este es el camino".
"Heredamos un nivel de pobreza demasiado alto, pero siempre dijimos que iba a llevar tiempo", concluyó.