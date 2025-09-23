En su regreso a la Asamblea General de la ONU, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refiere a la comunidad internacional con un discurso contundente en el que no solo criticó a la organización, sino que también abordó temas candentes de la agenda internacional, como la guerra en Ucrania y la situación de los rehenes israelíes en Gaza. Con su estilo característico, Trump expresó su desdén por la "ineficacia" de la organización supranacional.

Trump comenzó su intervención cuestionando la efectividad de la ONU en la resolución de conflictos y en el mantenimiento de la paz mundial. "Entonces, ¿qué sentido tienen las Naciones Unidas?", planteó, sugiriendo que la organización no cumplió con sus objetivos originales. "Tienen un potencial extraordinario, pero no se están acercando ni mínimamente a realizar este potencial. Lo único que hacen es escribir cartas rotundas que luego no aplican en la práctica. Así no se resuelven las guerras, lo único que resuelven las guerras son las acciones", afirmó.

El presidente estadounidense también destacó algunos de sus "logros diplomáticos", entre ellos su intervención en varios conflictos internacionales. "He acabado con siete guerras, una de ellas llevaba mucho tiempo, guerras que arrasaban: en Camboya, Tailandia, Kosovo, Serbia, el Congo, Ruanda, Israel, Irán, Egipto, Etiopía, Armenia y Azerbaiyán", dijo Trump, al tiempo que subrayó que su país fue fundamental en la resolución de estos conflictos. Sin embargo, reconoció el estancamiento respecto a dos de los conflictos más acuciantes: Gaza y Ucrania.

La guerra en Ucrania: "No debería haber pasado"

Otro de los puntos fuertes de su discurso fue la guerra en Ucrania. Trump calificó el conflicto como un desastre que "no debería haber pasado". "Esto muestra lo que el mal liderazgo puede hacerle a un país", aseguró. En su alocución, Trump reafirmó que si él hubiera sido presidente durante el inicio de la guerra, esta se habría resuelto de manera mucho más rápida y efectiva. "Es una guerra que no debía haber pasado", declaró, sumando nuevas críticas a su antecesor, Joe Biden.

Si bien el mandatario estadounidense reconoció su buena relación con el ruso Vladimir Putin, también criticó a varios países, en particular a China, India y naciones de Europa, por continuar comprando productos energéticos de Rusia, lo que, según él, prolonga el conflicto. "China e India son los principales financiadores de la guerra. Los países de la UE no han cortado los productos energéticos rusos. Están financiando la guerra, eso no me hace feliz", expresó, sugiriendo que estos países están contribuyendo a la prolongación del sufrimiento en Ucrania.

80 Asamblea General de la ONU. Trump cuestionó la "inacción" ante las guerras.

El llamado a la liberación de los rehenes israelíes: "Liberen a todos los rehenes ahora"

Trump también dedicó parte de su discurso a la situación en Gaza, el eje central de la Asamblea de la ONU en medio del genocidio denunciado en ele enclave palestino y el reconocimiento formal al estado palestino por parte de potencias occidentales. Trump se enfocó en la toma de rehenes israelíes por parte de Hamas. Con un tono firme, exigió la liberación inmediata de los rehenes. "Les pido que liberen a todos los rehenes ahora, vivos o muertos", dijo.

Además, Trump se mostró crítico con aquellos países que han buscado reconocer un Estado palestino, en lo que consideró un intento de "premiar a Hamas" por los ataques del 7 de octubre de 2023. "Como si para fomentar el conflicto, algunos en este cuerpo intentaran reconocer un Estado palestino. Esto sería una recompensa por esas horribles atrocidades, incluido el 7 de octubre", afirmó, señalando que reconocer un Estado palestino sería una manera de ceder ante las demandas de los terroristas.

Críticas a la ONU: "Fue un derroche de dinero"

Trump también habló sobre su experiencia personal con la sede de la ONU, en Nueva York, especialmente en relación con los proyectos de renovación del edificio de la organización, lamentando que la única "herencia" que recibió de la organización fueran un "mal ascensor y un mal teleprompter". "Fue un derroche de dinero, un proyecto tan corrupto que el propio Congreso (estadounidense) me pidió que testificara", afirmó, señalando que la organización no había gestionado adecuadamente los fondos destinados a la renovación de sus instalaciones.

"Les advertí que sería más costoso aún, y así fue. Fue un trabajo inacabado", continuó Trump, sugiriendo que la falta de eficacia y control dentro de la ONU había generado un derroche innecesario de recursos. "He venido a extender la mano del liderazgo de Estados Unidos para construir un mundo más seguro, próspero y feliz", sostuvo.

Migración, un "asalto" a los países occidentales

Otro de los puntos más fuertes de su intervención fue la crítica feroz al enfoque de la ONU en temas como la migración. Trump acusó a la organización de fomentar lo que él calificó como un "asalto" a los países occidentales mediante políticas de migración. "Es hora de poner fin al fallido experimento de las fronteras abiertas", dijo en una mención directa a los países europeos: "sus países están yendo al infierno".

El presidente no se limitó a señalar a la ONU: también atacó a los gobiernos que han promovido la apertura de fronteras, calificando el fenómeno de "experimento fallido".

La mención a Venezuela y el narcotráfico

En paralelo, Trump advirtió a Venezuela que "hará saltar por los aires" a los narcotraficantes en aguas del Caribe, después de tres ataques letales contra lanchas que presuntamente transportaban drogas en la región que escaló la tensión regional.

"A todo matón terrorista que esté traficando drogas venenosas hacia los Estados Unidos de América: téngase por avisado, lo haremos saltar por los aires", puntualizó ante la Asamblea General.

Trump dijo que el cambio climático es "la mayor estafa de la historia"

En una de sus críticas más polémicas, Trump rechazó las preocupaciones sobre el cambio climático, calificándolo como "el mayor engaño que se le ha hecho al mundo".

El presidente de Estados Unidos alegó que el concepto de la huella de carbono es "un engaño", durante su discurso. "El cambio climático es, en mi opinión, la mayor estafa jamás perpetrada contra el mundo", declaró, descalificando las iniciativas globales para reducir las emisiones de carbono. "La huella de carbono es un engaño inventado por personas con malas intenciones, que se encaminan hacia la destrucción total", dijo, citando la "hipocresía" del expresidente Barack Obama, que hablaba de la huella de carbono pero después "se subía al Air Force One" último modelo.

