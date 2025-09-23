El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este martes 23 de septiembre una jornada de cielo parcialmente nublado y la presencia de temperaturas templadas en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Se prevé que las nubes permanezcan durante la totalidad de la jornada. Sin embargo, no se esperan lluvias ni tormentas.

Luego de varios días, el SMN no emitió alertas amarillas por tormentas o fuertes vientos en ninguna zona del país. Se pronostica un clima tranquilo y agradable en todas las regiones argentinas.

El pronóstico del tiempo para el AMBA

El informe del tiempo indica que, durante el comienzo de este martes, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el cielo estará parcialmente nublado y con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 17 grados, pudiendo alcanzar los 18 grados al mediodía.

De acuerdo al SMN, los vientos llegarán desde el norte a una velocidad de entre 2 y 12 kilómetros por hora, con ráfagas hasta 25. La humedad será del 79%.

El informe de los meteorólogos estima que para la tarde el cielo continuará nublado y sin probabilidades de lluvias. En horas de la siesta, la temperatura alcanzará los 19 grados de máxima.

Llegada la noche, el tiempo descenderá hasta los 12 grados, aún sin presencia de lluvias ni tormentas. El sol saldrá a las 6:41 y se esconderá a las 18:51.

