Fin de semana con lluvias y nubosidad: cómo seguirá el clima en Buenos Aires

Llega la primavera, se corren este fin de semana los 42K de Buenos Aires, pero el informe Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un sábado marcado por tormentas y ráfagas de viento intensas, en tanto que el domingo tendrá un importante nubosidad y descenso de la temperatura mínima. Desde el lunes no llovería, pero se repetirán los días nublados y mañanas con mínimas sensiblemente frescas.

Este sábado 20 de septiembre se presenta inestable: las tormentas llegarán de manera aislada desde la mañana, pero se intensificarán hacia la tarde y la noche, con momentos en que podrían ser especialmente fuertes. La temperatura mínima será de 16 grados y la máxima alcanzará los 20. El viento soplará del este con ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora, lo que aumentará la sensación de inestabilidad.

El domingo las posibilidades de precipitaciones son bajas (10%) pero la nubosidad será la que marque el tono gran parte del día. El cielo permanecerá mayormente nublado desde la madrugada hasta la tarde y recién a la noche podría comenzar a despejarse levemente. La temperatura descenderá de manera considerable: mínima de 12 grados y máxima de 18. También se registrarán ráfagas del sur y sudoeste que podrían alcanzar los 50 km/h.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La Niña regresaría a fin de año: qué efectos tendría en el clima y por qué las temperaturas seguirían subiendo

El comienzo de la semana asoma sin agua, pero con frío. El lunes la mínima será de 10 grados, contra los 20 grados que alcanzará la temperatura durante la tarde, bajo cielo parcialmente nublado.

Para la mañana del martes habrá que reforzar el abrigo, con una mínima de 9 grados y viento del sur. La tarde volverá a ofrecer un alivio, otra vez con 20 grados.

Tanto el miércoles como el jueves, el cielo estará parcialmente nublado, con la mínima en paulatino ascenso.