En los primeros 15 días de septiembre, los alimentos subieron 1,05% en CABA

El precio de los 21 productos de la llamada “canasta básica de alimentos” tuvo un aumento del 1,05 por ciento durante la 1° quincena del mes de septiembre del año 2025, según el relevamiento efectuado por Consumidores Libres en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires.

Alquileres y expensas en septiembre en CABA con aumentos que superan salarios e inflación

Este mes, el relevamiento de la Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios de Acción Comunitaria mostró que el mayor salto en cuanto a productos de almacén lo dio el pan fresco que trepó 5%; mientras que en la punta opuesta, el arroz grano fino por kilo bajó mas de 1,84%.

Frutas y verduras fue el rubro que más subió, con subas del 10% en el caso de la papa negra; en tanto en el subsector de las carnes, el mayor aumento lo tuvo la carne picada con 3,33%.

Qué cambios tuvieron los precios de los alimentos en la primera quincena de mayo 2025 en CABA

En concreto, el listado con los productos de almacén que releva Consumidores Libres está conformado por:

Aceite Cocinero Girasol, 1 ½ ltro: de $5.600 a $5.700, +1,79% Arroz Grano Fino 1kg: de $4.890 a $4.800, -1,84% Azúcar Ledesma 1kg: de $2.100, sin variación Fideos Guiseros 500 grs: de $2.950, sin variación Harina de Trigo 1kg: $2.260 a $2.290; +1,33% Huevos Color Docena: de $6.500, sin variación Pan Fresco 1kg: de $4.000 a $4.200; +5% Leche c/Vitamina Fortificada Ltro: de $2.940 a $2.960; +0,68% Yerba Taragüí 1 kg: $7.500 sin variación

Total Almacén: la suma de los productos mencionados pasó de $38.990 a $39.250, un 0,67% más que en el comienzo de mes, acumulando un 13,18%.

Por su parte, entre las frutas y verduras, la papa negra es el producto que más aumentó con subas del 10%, pero en esta medición hubieron 5 items que no mostraron variaciones.

Zanahorias x kg: $1.900 sin variación Berenjenas x kg: de $3.600, sin variación Tomate Perita x kg: de $3.200 a $3.400, +6,25% Cebolla x kg: de $1.200, sin variación Papa Negra x kg: de $1.000 a $1.100, +10% Acelga Paquete: de $1.900, sin variación Naranja x kg: de $1.500 a %1.600, +6,67% Manzana x kg: de $4.300 sin variación

Total Frutas y Verduras: la suma de los productos mencionados pasó de $18.600 a $19.000, un 2,15% más que en el comienzo de mes y pero con una caída del -6,86% en el acumulado.

Lechuga a $1.000 el kilo: así impactó el 1,9% de inflación en las verdulerías de Córdoba

¿Qué pasó con los precios de la carne en los primeros quince días de mayo 2025?

En cuanto a los cuatro cortes de carne (bola de lomo, asado, paleta y carne picada común)​ que se monitorean desde la entidad, el mayor aumento fue para la carne picada común que registró 3,33% de suba.

Bola de Lomo x kg: de $16.500, sin variación Asado x kg: de $14.990 a $14.900, -0,60% Paleta x kg: de $12.900 a $13.200, +2,3% Carne Picada Común x kg: de $9.000 a $9.300, +3,3%

Total Carnes: la suma de los productos mencionados pasó de $53.390 a $53.900, un 0,96% más que en el comienzo de mes y un 40,77% más que en inicios de año.

De esta manera, y considerando todos los datos registrados por Consumidores Libres, el total general de la canasta de estos 21 productos pasó de $110.980,00 a $112.150,00, una suba del 1,05% mensual. En lo que va del 2025, la variación alcanza el 20,11%.