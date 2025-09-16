Malas noticias para Milei: crece el escepticismo sobre la economía en redes sociales

En las últimas semanas, el Monitor Digital detectó un patrón claro: las menciones vinculadas al trabajo concentran entre el 40% y 50% del total en redes sociales. Sin embargo, la conversación no está teñida de optimismo sino de preocupación. Aunque se registró una mejora respecto a los peores meses de 2024, la tendencia se mantiene en terreno negativo.

La inflación, a su vez, es el segundo tema más mencionado y también el más corrosivo. “El malhumor inflacionario no cede y es el principal sostén del clima pesimista”, concluye el reporte. La pobreza se ubica en un tercer lugar, con un 10–12% de menciones, pero con un tono crónicamente negativo, lo que confirma que se trata de una preocupación estructural.

El peso de la política

Según el estudio, la conversación económica está fuertemente atravesada por lo político. Nombres como Javier y Karina Milei, Diego Spagnuolo o Mauricio Macri aparecen asociados al debate económico, que gira en torno a términos como gobierno, país, personas, Banco Central, dólar o crisis.

De hecho, en redes sociales, la política concentra casi el 27,5% de las menciones, por encima del diálogo estrictamente económico (16,8%) y de la gestión (16,6%). El resto se reparte entre finanzas, agenda social, producción, corrupción y justicia.

Un panorama en rojo

El relevamiento de Monitor Digital marca que el 53% del sentimiento económico es negativo, con conceptos como error, inflación, crisis, déficit y ajuste dominando la narrativa. Los pocos resquicios de positividad se sostienen en nociones como trabajo, crecimiento, crédito, empleo, estabilidad y orden.

En este marco, cada mención al dólar, a los impuestos o a las tarifas dispara picos de negatividad. El crédito es la única variable que genera algún alivio: cuando aparecen políticas de financiamiento accesible, el humor digital mejora.

Claves hacia adelante

El informe sintetiza cuatro tendencias:

Persistencia de la inflación como ancla de negatividad.

como ancla de negatividad. Dólar latente , capaz de desatar crisis en cualquier momento.

, capaz de desatar crisis en cualquier momento. Trabajo en el centro de las demandas sociales.

de las demandas sociales. Créditos como oportunidad de alivio para el humor social.

El documento concluye que el humor económico de las redes está en “terapia intensiva” y que su estancamiento influye en el escenario político-electoral. La caída de la imagen presidencial tras la derrota en Buenos Aires es una muestra de cómo el clima digital se traslada al voto.