El Gobierno anunció cambios en las prepagas y crece la incertidumbre sobre el impacto en las cuotas

El Gobierno nacional sorprendió este martes con un nuevo anuncio que vuelve a poner en foco a las prepagas. La medida, aún pendiente de publicación en el Boletín Oficial, establece que el dinero que los afiliados aportan por encima del costo de su plan de salud quedará a favor de los propios usuarios y no de las empresas.

Según publicaron medios nacionales, la iniciativa apunta a corregir una disposición que regía desde el final de la gestión de Alberto Fernández, cuando los excedentes quedaban en manos de las prepagas bajo el argumento de mantener un “sistema solidario”. El presidente Javier Milei aseguró que el objetivo es devolver recursos a quienes “pagan de más” por su cobertura médica. Desde el Ejecutivo estimaron que la medida alcanzaría a 1,8 millón de afiliados, aunque en una de las compañías líderes aseguraron que en realidad no serían más de 40 mil personas.

Chaco gestionó ante Nación una prórroga de la emergencia agropecuaria por 180 días

El costo de la salud, otra vez en el centro de la escena

La novedad reabre el debate sobre el impacto en el bolsillo de los usuarios. Algunas prepagas ya venían reconociendo estos saldos a favor por períodos de un año, permitiendo a los afiliados utilizarlos para mejorar el plan o acceder a insumos médicos no cubiertos por el PMO. Un directivo del sector ejemplificó: “Cuando llega el aguinaldo, el aporte puede superar el valor de la cuota y se genera un excedente que queda como saldo para los meses siguientes. El problema surge cuando ese escenario se repite todos los meses”.

De prosperar la nueva reglamentación, el saldo positivo no tendrá vencimiento y se acumulará en una especie de cuenta corriente del afiliado. Sin embargo, persisten dudas sobre cómo se aplicará en la práctica.

El antecedente de la triangulación

La medida tiene similitudes con el fin de la triangulación de aportes, que dejó afuera a las obras sociales sindicales para que los fondos fueran directo a las prepagas. En ese momento, el Gobierno pidió a las empresas no aumentar las cuotas durante un mes para mostrar beneficios concretos, pero el efecto en el bolsillo de los usuarios fue poco claro.

Refuerzo de ANSES: cómo acceder al pago único de $401.000 por adopción

Ahora, el Ejecutivo buscaría equilibrar la balanza mediante el Fondo Solidario de Redistribución, destinado a medicamentos de alto costo y discapacidad. El problema, advierten los especialistas, es que los montos por persona serían poco significativos para los afiliados, aunque representarían cifras relevantes en los balances de las empresas.

La incógnita pasa por saber si las prepagas intentarán compensar esta medida con aumentos futuros en las cuotas. Como el anuncio se conoció luego de que se definieran los incrementos de octubre, quedará por verse si el Gobierno tolera algún movimiento fuera de su control, especialmente en medio de la campaña electoral.