Chaco gestionó ante Nación una prórroga de la emergencia agropecuaria por 180 días

El Gobierno de Chaco presentó un pedido formal al Ministerio de Economía de la Nación para extender por 180 días los certificados de emergencia agropecuaria vigentes en la provincia. La medida busca garantizar que los productores puedan seguir accediendo a beneficios impositivos y crediticios previstos en la Ley Nacional 26.509, fundamentales para sostener la recuperación tras las pérdidas de la última campaña.

Pese a las mejoras climáticas registradas en los últimos meses, miles de productores chaqueños continúan enfrentando dificultades económicas derivadas de la campaña 2024-2025, que dejó fuertes impactos en la actividad agrícola, ganadera y apícola.

Según datos oficiales, en la provincia se emitieron 2.098 certificados de emergencia, de los cuales 1.142 corresponden a actividades agrícolas, 677 a la ganadería, 67 a la apicultura y 212 a producciones mixtas. La prórroga permitiría mantener los beneficios fiscales y las líneas de crédito blandas para atender deudas y gastos extraordinarios que aún persisten.

El pedido fue encabezado por el ministro de Producción, Oscar Dudik, junto a subsecretarios de su cartera. También participaron representantes de entidades agropecuarias, legisladores provinciales, directivos de cooperativas y dirigentes de organizaciones como la Sociedad Rural Argentina, Coninagro y Federación Agraria.

Durante el encuentro, se coordinó la estrategia administrativa para consolidar el reclamo y acelerar la aprobación nacional, de modo que la continuidad de la emergencia entre en vigencia lo antes posible y los productores no vean interrumpidos los beneficios.