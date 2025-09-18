Cómo aprender RCP gratis en CABA: fechas y lugares de las capacitaciones de Fundación OSDE

La Reanimación Cardiopulmonar (RCP) es una técnica sencilla que puede duplicar o incluso triplicar las posibilidades de supervivencia de una persona que sufre un paro cardiorrespiratorio. Para que cada vez más vecinos estén preparados ante una emergencia, Fundación OSDE, como instructor certificado por la American Heart Association (AHA), organiza junto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dos encuentros abiertos y gratuitos para capacitar y concientizar sobre el RCP.

El primer encuentro se realizará el lunes 29 de septiembre a las 16 h en la Plaza Rubén Darío (Av. del Libertador y Dr. Luis Agote), mientras que el segundo se llevará a cabo el jueves 16 de octubre a las 11.30 h en la Plaza Almagro (Tte. Perón 3782). En caso de lluvia, las actividades se suspenden. No es necesario inscribirse previamente.

Durante los talleres se enseñará a los participantes a reconocer cuándo es necesario realizar técnicas de reanimación, cómo aplicar correctamente la maniobra en adultos y niños, cómo utilizar un Desfibrilador Externo Automático (DEA) y de qué manera realizar la maniobra de Heimlich para desobstruir las vías aéreas. Además, se abordará la importancia de mantener la calma y dar instrucciones claras durante una situación crítica.

Los instructores de Fundación OSDE destacan que la motivación personal juega un papel clave: muchas personas deciden aprender RCP después de ser padres o al presenciar una emergencia en la vía pública. Por eso, cada capacitación busca que los asistentes conecten desde el primer momento con la importancia de este conocimiento.

La RCP es un recurso vital, accesible y al alcance de todos. Con solo participar en un curso, cualquier persona puede estar preparada para salvar una vida mientras espera la llegada del servicio de emergencias.

Para más información sobre las capacitaciones y otras actividades de prevención, se puede ingresar a fundacionosde.com.ar.